El base canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) repite como 'MVP' de la NBA

El base canadiense Shai Gilgeous-Alexander, de los Oklahoma City Thunder, fue nombrado este domingo como el 'Jugador Más Valioso' ('MVP') de la Temporada Regular de la NBA, repitiendo así el galardón de la pasada campaña.

El director de juego y estrella de los actuales campeones de la liga estadounidense confirmó en las votaciones los pronósticos que le situaban como el favorito y se impuso con un total de 939 puntos, siendo elegido 83 veces en el primer lugar de las 100 posibles, y sumando 300 más que el segundo clasificado, el pívot serbio Nikola Jokic, de los Denver Nuggets y que sacó 634, mientras que el tercero fue el pívot francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, ya con 569.

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El canadiense, que promedió 31,1 puntos por partido, supone la octava temporada consecutiva que el 'MVP' se concede a un jugador de fuera de los Estados Unidos, una racha iniciada por el griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) en 2019 y 2020, Nikola Jokic en 2021 y 2022, el camerunés Joel Embiid (Philadelphia 76ers) en 2023, Jokic nuevamente en 2024 y Gilgeous-Alexander en 2025. El base se convirtió en el decimoctavo jugador en ganar al menos dos de estos galardones y el decimocuarto en hacerlo consecutivamente.

Por otro lado, la Conferencia Oeste y la Conferencia Este ya tienen sus respectivos finalistas de los que saldrán los contendiente al anillo que defienden los Thunder. En el Este, Cleveland Cavaliers se repuso a no tener el 'factor cancha' y eliminó por 4-3 al mejor equipo de la Liga Regular, los Detroit Pistons, para medirse a los New York Knicks, que 'barrieron' 4-0 a los Philadelphia 76ers.

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En el Oeste, algo similar ocurrió con los Thunder ante Los Angeles Lakers (4-0), y serán los San Antonio Spurs, que batieron 4-2 a los Minnesota Timberwolves, los que desafíen a los actuales campeones y mejor equipo de la Temporada Regular.