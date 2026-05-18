Bruselas defiende que su caso contra la firma china Nuctech cumple normas, tras amagar Pekín con represalias

La Comisión Europea ha defendido este lunes que la investigación que mantiene abierta contra la firma china de seguridad Nuctech recibió subsidios ilegales para favorecer su entrada en el mercado europeo cumple los procesos "estándar", después de que Pekín haya avisado a las compañías chinas de que no debe cooperar en el caso con Bruselas y avisar de que tomará represalias si avanza la investigación.

"Hemos enviado requerimientos de información, que es una práctica estándar en todas las investigaciones de la Comisión dentro de los instrumentos posibles en materia de competencia", ha zanjado en una rueda de prensa la portavoz comunitaria Sioban McGarry, tras recordar que el caso está abierto desde el pasado diciembre.

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Entonces, los servicios comunitarios iniciaron un proceso formal para investigar si la compañía especializada en sistemas de seguridad --como los escáneres que se instalan en los controles de aeropuertos y puertos-- estaba disfrutando de una "ventaja ilegal" en el sector europeo gracias a ayudas del gobierno chino contrarias a las reglas de competencia.

En este contexto, la portavoz comunitaria ha querido también dejar claro que la legislación sobre subsidios europeos con que cuenta la Unión Europea "no hace diferencias entre compañías en función de su nacionalidad o propiedad", negando así que el caso responda a medidas específicas diseñadas por el bloque contra Pekín y recalcando que, lo contrario, chocaría con las obligaciones internacionales de la UE.

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"Hay una investigación en marcha y es una parte normal de las prácticas de la Comisión", ha ahondado McGarry, poco antes de que la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, añadiera en la misma rueda de prensa que el Colegio de Comisarios mantendrá en su reunión de la próxima semana un "debate de orientación" sobre las relaciones entre la Unión y China.

CHINA AMENAZA CON CONTRAMEDIDAS

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Una investigación del Ministerio de Justicia de China, junto con el Ministerio de Comercio y otros departamentos pertinentes del gigante asiático, determinó que las prácticas de investigación transfronteriza llevadas a cabo por la Unión Europea contra entidades chinas en su investigación a Nuctech "constituían medidas de extraterritorialidad indebida".

De tal modo, el pasado 15 de mayo, las autoridades chinas emitieron una orden por la que "ninguna organización ni persona física podrá ejecutar ni colaborar en la ejecución de tales medidas de extraterritorialidad indebida".

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A este respecto, un portavoz del Ministerio de Comercio de China ha recordado este lunes que China se ha opuesto sistemáticamente al "abuso" por parte de la UE de herramientas unilaterales como el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras (RSE) para reprimir a las empresas chinas, añadiendo que, recientemente, la UE no solo ha aumentado la frecuencia y el alcance de sus investigaciones contra empresas chinas, sino que también ha elevado sus investigaciones sobre empresas como Nuctech a investigaciones exhaustivas y ha obligado a las entidades bancarias chinas a cooperar con las investigaciones.

En este sentido, ha advertido de que, en enero de 2025, el Ministerio de Comercio de China determinó, tras una investigación, que las prácticas de la UE en materia de RSE constituían barreras al comercio y la inversión, y exigió que la UE corrigiera estas prácticas, abogando por una gestión adecuada de las diferencias mediante el diálogo, pero la UE persistió en sus acciones unilaterales, adentrándose cada vez más en un camino equivocado.

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"China reitera su esperanza de que la Comisión Europea corrija rápidamente sus prácticas erróneas, cese su represión injustificada contra las empresas chinas, deje de abusar de la herramienta de investigación RSE y proporcione un entorno empresarial justo, equitativo y predecible para las empresas chinas que invierten y operan en Europa", ha comentado.

De este modo, el funcionario chino ha reiterado la disposición de Pekín a gestionar las diferencias mediante el diálogo y la consulta a la espera de que la UE colabore con China para resolver los problemas a través de consultas amistosas.

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Al mismo tiempo, ha avisado que Pekín continúa vigilando de cerca los acontecimientos relevantes y está preparado para adoptar las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza la seguridad nacional y los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas.