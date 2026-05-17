Sin Tana Rivera: Roca Rey sale a hombros por segunda tarde consecutiva tras su vuelta a los ruedos

Cuando Andrés Roca Rey confirmó en sus redes sociales que estaba listo para volver, a pesar de que no había pasado ni un mes de su espeluznante cogida en la Feria de Sevilla, era por algo. El diestro se había esforzado al máximo en su rehabilitación y se había probado para ponerse delante de un morlaco y reencontrarse con su afición como ocurrió el 15 de mayo en la Feria del Caballo de Jerez. Un regreso marcado por la ausencia de Tana Rivera y por una puerta grande que abrió tras cortar cuatro orejas.

La plaza de Talavera de la Reina fue su siguiente parada, el maestro peruano volvía con todas las de la ley, aunque la herida "aún tira". Regresó al albero, pero sin su novia. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo volvía a causar baja en esta segunda tarde de triunfo de su novio, que, como la tarde anterior, volvía a salir por la puerta grande del coso castellanomanchego. Esta vez lo hizo junto a sus compañeros de cartel, Alejandro Talavante y Tomás Rufo.

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Siempre discreto en cuanto a su vida personal, el diestro evitó hacer referencia a esta llamativa ausencia de Cayetana, que durante su ingreso hospitalario no se separó de su lado. Sin embargo, sí quiso explicar que la vuelta está siendo "bastante bonita y sobre todo con un cariño bastante importante y especial del público".