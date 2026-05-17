Netanyahu felicita al candidato de Israel en Eurovisión por lograr el segundo lugar

Jerusalén, 17 may (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó este domingo en una llamada telefónica al candidato nacional para el festival de Eurovisión, Noam Bettan, según un comunicado emitido por la oficina del mandatario.

"Noam, ¡qué victoria tan increíble, qué logro tan grande, y cuánto orgullo, fuerza, confianza y talento artístico! Vas camino de la grandeza. En cualquier caso, tienes el agradecimiento de toda la nación", afirmó el mandatario en la llamada, después de un certamen en el que cinco países (España entre ellos) decidieron no concursar a modo de boicot contra Israel.

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"Te mantuviste firme ante esos ataques verbales vacíos. Lo hiciste exactamente como debía hacerse", continuó Netanyahu a colación de la polémica.

Bettan, por su parte, agradeció la felicitación y aseguró sentirse honrado de representar a Israel y "traer algo de luz y bondad al mundo".

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"Hubo una gran unidad anoche, y espero de veras que siga siendo así y continúe en dos días, un año y 50 años", añadió en la llamada, según el comunicado de la oficina de Netanyahu.

España fue uno de los participantes del boicot al certamen, siendo además parte de los 'Big Five' que, por su contribución a la Unión Europea de Radiodifusión, siempre se clasifican para la final del certamen.

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También boicotearon el concurso al no participar en esta edición Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia, a modo de crítica por la ofensiva israelí en Gaza que se ha cobrado la vida de cerca de 73.000 palestinos.

Rusia tampoco participó, puesto que su participación sí se ha vetado desde la invasión de Ucrania, algo que no se ha hecho en el caso de un Israel que ha iniciado dos conflictos bélicos con la República Islámica de Irán y una invasión del sur del Líbano en los últimos años, además de los ataques en Gaza.

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Bettan quedó segundo con 343 puntos gracias a un televoto que le concedió 220 puntos, mientras que la votación de los jueces le asignó 123. EFE