Semana decisiva para paso a octavos, donde ya están Independiente Rivadavia y Corinthians

Luis Alejandro Amaya E.

Redacción Deportes, 17 may (EFE).- La quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores que se jugará esta semana arrojará más luces sobre cómo quedarán armados los octavos de final, instancia en la que ya están acomodados el debutante argentino Independiente Rivadavia y Corinthians.

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Ambos clubes dominan con 10 puntos sus respectivos grupos (C y E) sin posibilidad de ser desbancados de los puestos de clasificación, mientras que a Rosario Central, líder del H con la misma cantidad, le bastará uno más en su partido del martes contra la Universidad Central de Venezuela para sellar el visado.

Otro que puede encarrilar en la penúltima jornada su paso a los octavos es el Mirassol brasileño, líder del G con 9 puntos.

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Depende de ganar en su visita el martes al Always Ready boliviano, y de que Lanús y Liga de Quito (segundo y tercero respectivamente con 6) empaten el miércoles en la capital ecuatoriana.

La definición del grupo A no solamente se resolverá por lo que pase en la cancha, sino también en los escritorios. La Conmebol aún no ha dado su veredicto final en cuanto a la suspensión del partido que el 7 de mayo estaban jugando Independiente Medellín y Flamengo en Colombia, por lo que los cariocas figuran en el liderato con 7 puntos y los rojos colombianos son terceros con 4.

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Por lo pronto, Flamengo recibirá el próximo miércoles a Estudiantes de La Plata (segundo con 6 unidades) en Río de Janeiro, mientras que Medellín jugará en los pagos del Cusco peruano, ya eliminado con apenas un punto.

La palabra final en el Grupo B se dará hasta la última fecha por la poca separación que hay entre todos los rivales.

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El Deportes Tolima colombiano, líder con 7 puntos, irá hasta Chile a tratar de poner distancia con Coquimbo Unido, que tiene idéntica renta, mientras que Nacional de Uruguay y Universitario de Deportes, ambos con 4, se medirán en Montevideo.

Otro grupo que aún pinta muy reñido su final es el D, donde la distancia entre el primero y el último es de apenas 4 unidades. Esta semana, la Universidad Católica chilena, primera con 7, puede dejar ya por fuera de la conversación a Barcelona, que apenas tiene 3.

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Boca Juniors, tercero con 6 puntos, recibirá el martes en La Bombonera a Cruzeiro, que comparte el mismo número con los ‘cruzados’ chilenos.

Palmeiras, que en noviembre perdió en Lima la pasada edición de la Copa Libertadores ante Flamengo, parece enfilado a certificarse en octavos ya que es líder del Grupo F con 8 puntos, pero los paraguayos de Cerro Porteño le siguen con 7 y los enfrentarán en Sao Paulo este miércoles.

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El tercero en discordia en esta serie, el Sporting Cristal peruano que tiene 6 puntos, visitará al Junior de Barranquilla, que apenas suma uno y ya está eliminado.

19.05 Coquimbo Unido (CHI) - Deportes Tolima (COL) Grupo B

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19.05 Fluminense (BRA) - Bolívar (BOL) Grupo C

19.05 Rosario Central (ARG) - U Central (VEN) Grupo H

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19.05 Santa Fe (COL) - Platense (ARG) Grupo E

19.05 Always Ready (BOL) - Mirassol (BRA) Grupo G

19.05 Boca Juniors (ARG) - Cruzeiro (BRA) Grupo D

19.05 Ind. Del Valle (ECU) - Libertad (PAR) Grupo H

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20.05 Nacional (URU) - Universitario (PER) Grupo B

20.05 Palmeiras (BRA) - Cerro Porteño (PAR) Grupo F

20.05 Liga de Quito (ECU) - Lanús (ARG) Grupo G

20.05 Flamengo (BRA) - Estudiantes (ARG) Grupo A

20.05 Junior (COL) - Sporting Cristal (PER) Grupo F

20.05 Cusco (PER) - I Medellín (COL) Grupo A

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21.05 La Guaira (VEN) - I Rivadavia (ARG) Grupo C

21.05 Peñarol (URU) - Corinthians (BRA) Grupo E

21.05 U Católica (CHI) - Barcelona (ECU) Grupo D

EFE

laa/hbr

(foto)