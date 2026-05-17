Marta Ortega reúne a su familia al completo en el Longines Global Champions Tour

Ser la Presidenta de Inditex no está reñido con conciliar y además poder compaginar su pasión por la hípica y el fin de semana de San Isidro, Marta Ortega ha sido el claro ejemplo de ello. La empresaria aprovechaba la celebración de una nueva edición del Longines Global Champions Tour en el Club de Campo Villa de Madrid, para disfrutar del campeonato de saltos, uno de los más importantes a nivel mundial, reuniendo a su familia al completo.

Y eso incluía a su exmarido y padre de su primer hijo, el jinete Sergio Álvarez Moya, que además era uno de los participantes del campeonato. A pesar de su separación en enero del año 2015, la relación entre el exmatrimonio es excelente y es algo que se ha hecho extensible a Carlos Torretta. Han sido muchas las ocasiones en las que se les ha visto en diferentes campeonatos ecuestres junto a sus respectivos hijos, animando al deportista durante sus ejercicios y después de las pruebas, charlando de manera cercana.

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Una vez más esta escena se repetía en Madrid. Mientras Marta Ortega, su marido Carlos Torretta, su hermana María, y los pequeños de la casa almorzaban en uno de los palcos, y tras realizar uno de los ejercicios, el jinete asturiano se reunió con ellos para compartir el resto de la jornada, como uno más de la familia. Por supuesto, el hijo que Marta Ortega y Sergio Álvarez Moya tienen en común fue el centro de atención de los dos. Pendientes del niño en todo momento, los tres estuvieron hablando e intercambiando bromas, provocando la risa de la expareja, en una escena de lo más tranquila y distendida.