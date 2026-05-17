La poblada región de Andalucía vota en unos comicios con gran influencia en España

Sevilla (España), 17 may (EFE).- La región de Andalucía, la más poblada de España, vota este domingo en unas elecciones para elegir a sus representantes y Gobierno autonómico pero que también son vistas en clave nacional, por el peso de ese territorio en el país.

A las 9.00 horas locales (7.00 GMT) se abrieron los colegios electorales en los que pueden votar hoy 6,8 millones de personas en unos comicios en los que el conservador Partido Popular (PP) aspira a mantener la mayoría absoluta que ha tenido en esta última legislatura.

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Todos los sondeos publicados apuntan que el candidato del PP y actual presidente regional, Juanma Moreno, está en el filo para repetir esa mayoría, aunque con el riesgo de no alcanzarla y tener que depender de la ultraderecha de Vox.

Son las decimoterceras elecciones autonómicas en Andalucía, una región que cuenta con 8,7 millones de habitantes, la mayor de España, país que tiene previsto celebrar comicios nacionales en julio de 2027.

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Aparte de saber si Moreno conservará la mayoría absoluta está el interés por los resultados del Partido Socialista (PSOE), al que las encuestas predicen una bajada.

Los socialistas tienen como candidata a María Jesús Montero, hasta hace poco ministra de Hacienda, colaboradora cercana del presidente español, Pedro Sánchez, y "número dos" de su partido.

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Estos comicios andaluces cierran el ciclo de elecciones regionales de 2026 en España, ganadas previamente por el Partido Popular en las autonomías de Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero sin mayoría absoluta en ningún caso, lo que ha forzado a los conservadores a negociar con Vox y aceptar sus polémicos postulados contra la inmigración irregular.

Las mesas electorales cerrarán a las 18.00 horas GMT y los resultados se conocerán en las horas posteriores.

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