Al menos 25 muertos en nueva ola de violencia intercomunitaria en Sudán del Sur

Yuba, 17 may (EFE).- Al menos 25 personas murieron en una nueva ola de violencia en Sudán del Sur entre dos comunidades del centro y el noroeste del empobrecido país africano, informaron este domingo las autoridades locales.

Los nuevos enfrentamientos se produjeron la madrugada de este domingo en la frontera entre los estados de Lakes (centro) y Warrap (noroeste) entre jóvenes armados de la comunidad Pakam del condado de Rumbek Oeste y de la comunidad Luacjang del condado de Tonj Este.

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La violencia se inició este viernes en esa región y provocó la muerte de diez personas cerca de la aldea de Bulo, una población fronteriza cuyo control fue el motivo de disputa entre las dos comunidades vecinas.

La situación se agravó después de que grupos armados de ambas comunidades se enfrentaran de nuevo la madrugada de este domingo, lo que causó la muerte de otras 15 personas, dijo a EFE el comisionado del condado de Tonj Este, Both Males Deng, quien aseguró que "decenas de personas también resultaron heridas".

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Indicó que "la violencia se intensificó y extendió rápidamente en varias localidades a lo largo de la frontera" entre los dos estados", y que "la mayoría de los fallecidos en los enfrentamientos de hoy son hombres jóvenes".

"Nos preocupa profundamente la rapidez con que se deteriora la situación (...) los civiles viven ahora con miedo", añadió, tras subrayar que las autoridades de los estados de Lagos y Warrap "están coordinando planes para desplegar fuerzas de seguridad conjuntas con el fin de separar a las comunidades rivales y prevenir más violencia".

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Los combates y enfrentamientos tribales son usuales en Sudán del Sur debido a la presencia de grupos armados, así como a la incapacidad del Gobierno de desarmar a las tribus que se enfrentan de cuando en cuando por el pastoreo, el control de tierras de cultivo para su ganado o la venganza.

Los enfrentamientos se suman a la persistente inseguridad en varias partes de Sudán del Sur, donde los frágiles acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil sursudanesa en 2018 se han visto repetidamente puestos a prueba por episodios de violencia política. EFE

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