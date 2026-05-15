Vicente Boluda: "Es prácticamente imposible presentarse contra Florentino Pérez en las elecciones"

El empresario Vicente Boluda, presidente interino del Real Madrid en 2009, ha asegurado que ve "prácticamente imposible" que haya otro candidato distinto a Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del club blanco, ya que son necesarios "unos tiempos" que la actual Junta Directiva no ha ofrecido, y se ha mostrado a favor de "ventilar la casa siempre".

"Veo muy difícil que se pueda presentar a nadie, es muy difícil. Para unas elecciones bien montadas o bien hechas, hay que dar la fecha como yo cuando fui presidente, que dije 'voy a hacer elecciones a finales de mayo'. Pero siete meses antes hay que decirlo, no diez días antes. Hay que dar unos tiempos y unas pausas para que las cosas se puedan hacer con normalidad. Lo otro es, para mí, una pantomima", señaló tras la rueda de prensa de presentación de las novedades de la 38ª edición de la Reunión de Jurados de los Premios Rei Jaume I, entregados por la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I, de la que es presidente.

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Preguntado por la posible candidatura del empresario alicantino Enrique Riquelme, hijo de Enrique Riquelme de la Torre, que entre 2006 y 2009 fue miembro de la junta directiva madridista en las etapas de Ramón Calderón y Vicente Boluda, el empresario valenciano cree que no se va a hacer efectiva. "Los conozco muy bien. No sé, preguntadles a ellos, no es mi guerra. En este momento todo esto no es mi guerra. El que quiera presentarse, se presentará y el que no, no se presentará", manifestó.

"No creo que se va a presentar ninguno, porque es prácticamente imposible presentarse", reiteró, sin desvelar si apoyaría a alguna candidatura. "Yo estaría dispuesto a apoyar a los partidos del Madrid, como hago hasta ahora. Esta no es mi guerra", recalcó el que fuera presidente interino del Real Madrid entre enero y mayo de 2009.

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Eso sí, no se mostró contrario a un cambio de ciclo a nivel institucional. "Todos necesitamos siempre cambiar de etapa y todos necesitamos rejuvenecer el tema y cambiar. En esta vida, hasta tú te cambias de chaqueta de vez en cuando, si no es todo muy monótono. El cambio da ambiente y da alegría. Siempre es bueno. Hay que ventilar la casa, siempre", subrayó.

Por último, Boluda reconoció que no le gustó la rueda de prensa ofrecida por el presidente madridista el pasado martes. "Yo no ha hubiera hecho. Si Florentino lo que quería era convocar elecciones para volverse a presentar, creo que con una carta sobraba. Pero es la decisión que tomó él y la respeto. Si me preguntáis si me gustó, no me gustó. Cada uno tiene su opinión personal. Con esto no quiero decir que haya estado bien ni mal, sino que a mí particularmente no me gustó. No creo que beneficiara en absoluto al Madrid, para nada", finalizó.

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