España ve el acuerdo con Mercosur como un "paso de gigante" hacia una Europa más conectada

Barcelona, 15 may (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, indicó este viernes que el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur supone un "paso de gigante" hacia una Europa más "abierta y conectada", al tiempo que abre una "relación renovada" con América Latina.

"Creemos en una Europa que lidera desde el diálogo, el respeto y el acuerdo", dijo en la clausura de unas jornadas sobre el acuerdo comercial celebradas en la ciudad española de Barcelona.

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Albares reivindicó su importancia en un mundo donde "lo que más se necesita" es profundizar en la cooperación debido a las tensiones geopolíticas y la "competencia estratégica" entre grandes poderes que cuestionan el multilateralismo.

Este contexto requiere de "grandes alianzas" como este acuerdo, según Albares, para crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con 740 millones de consumidores.

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El tratado firmado con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay es una "declaración de intenciones" frente a los "repliegues identitarios de unos y de otros", señaló.

"Estamos mostrando al mundo entero que podemos avanzar todos, unos junto a otros", agregó.

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Ahora el acuerdo encara el proceso de ratificación, que "va a requerir gestiones, transparencia y pedagogía", según el ministro español.

Y recordó que España siempre defendió el acuerdo en el Consejo de la Unión Europa ante las reticencias de Francia y las voces muy críticas en el sector agropecuario: "Va a ser bueno para todos, también para el país que no lo quería", garantizó.

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El ministro español incidió en el "abanico de oportunidades" que traerá el acuerdo para las empresas europeas, con 440.000 nuevos empleos y un ahorro de 4.000 millones de euros en aranceles al año, y destacó salvaguardias para que las importaciones cumplan las reglas europeas de producción y mercado.

Albares argumentó que América Latina es precisamente una región con la que Europa tiene que trabajar para ser influyente y mantener una agenda "en positivo", pues no hay una región "más eurocompatible, más cercana en valores y compromiso con la democracia y el libre comercio y el multilateralismo que América Latina".

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La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció a finales de febrero la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación después de completar la ratificación Argentina y Uruguay.

La CE puede proceder con la aplicación provisional sin la ratificación del Parlamento Europeo, cuyo voto final tendrá que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión se pronuncie sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados europeos. EFE

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