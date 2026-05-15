Trump habla con la primera ministra de Japón tras concluir su visita a China

Tokio, 15 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este viernes por teléfono con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tras concluir su visita a China, detalló la mandataria en redes sociales.

"El presidente Trump me explicó detalladamente su reciente visita a China, e intercambiamos opiniones centrándonos en diversos temas relacionados con China, como la economía, incluida la seguridad económica, y la seguridad", aseguró Takaichi en su cuenta de la red social X.

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La llamada, que comenzó a las 19.30 hora local (10.30 GMT), duró aproximadamente 15 minutos, según la cadena pública de noticias japonesa NHK, y tuvo lugar mientras el mandatario se encontraba a bordo del Air Force One tras abandonar Pekín.

Takaichi dijo también que le transmitió al estadounidense "la posición de Japón sobre la situación en Irán" durante la conversación.

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Trump abandonó Pekín este viernes a bordo del Air Force One tras mantener una reunión en formato reducido con Xi en Zhongnanhai, el complejo situado junto a la Ciudad Prohibida y en el que reside la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino (PCCh), donde, según la agencia estatal Xinhua, calificó su visita de "muy exitosa" e "inolvidable".

Xi, por su parte, calificó la visita de "histórica" y "emblemática", y sostuvo que ambos líderes fijaron una nueva orientación para la relación bilateral como una "relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU.", llamada, según Pekín, a guiar los vínculos durante los próximos "tres años o más".

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La jornada central de la visita tuvo lugar el jueves, cuando Xi recibió a Trump con honores en el Gran Palacio del Pueblo, donde ambos mantuvieron una reunión de más de dos horas antes de visitar juntos el Templo del Cielo y asistir a un banquete de Estado.

Pekín y Tokio mantienen una disputa diplomática desde noviembre del año pasado, cuando Takaichi dijo durante una sesión parlamentaria que un ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza a la supervivencia de Japón, lo que justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa (el Ejército) japonesas.

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Los comentarios enfurecieron a las autoridades chinas, que reaccionaron pidiendo a sus ciudadanos evitar los viajes al archipiélago, junto a otras represalias económicas. EFE