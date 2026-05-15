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El sector servicios de Brasil avanza en marzo un 3 % interanual

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Río de Janeiro, 15 may (EFE).- El sector servicios de Brasil, que representa el 70 % del producto interior bruto (PIB) del país, avanzó en marzo un 3 % en comparación con el mismo mes del año pasado, pero retrocedió un 1,2 % respecto a febrero, informaron este viernes fuentes oficiales.

En el primer trimestre el avance del sector fue de 2,3 % en el comparativo interanual, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

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La retracción mensual fue generalizada y alcanzó las cinco actividades analizadas.

El segmento de transportes lideró la baja (-1,7 %), afectado por el menor desempeño en el transporte de carga por carretera y en el transporte aéreo de pasajeros.

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Los servicios profesionales, administrativos y complementarios cayeron un 1,1 %; los de información y comunicación, un 0,9 %; otros servicios un 2,0 % y los prestados a las familias un 1,5 %.

Para el analista del IBGE, Luiz Carlos de Almeida Junior, en los últimos cinco meses se han registrado cuatro variaciones negativas y una con estabilidad "lo que significa que el sector servicios ha acumulado una caída del 1,7 %".

No obstante, en la comparación interanual, el avance se vio en cuatro de las cinco actividades lideradas por el segmento de la información y las comunicaciones (+7,9 %), impulsado principalmente por el aumento de los ingresos procedentes de portales, proveedores de contenidos y otros servicios de información en internet.

La única caída frente a marzo de 2025 se registró en los servicios prestados a las familias (-1,6 %), presionados por la menor facturación de hoteles.

El sector servicios de Brasil creció un 2,8 % en 2025, una desaceleración respecto al año anterior, cuando avanzó 3,1 %.

Los datos del sector en el primer trimestre reflejan la realidad de la economía brasileña que, tras crecer un 3,4 % en 2024 y un 2,3 % en 2025, continúa ralentizándose.

Para este año el Gobierno prevé una expansión del PIB similar a la de 2025, aunque el mercado financiero es menos optimista y prevé que la economía de la mayor potencia latinoamericana avance en torno al 1,8 %. EFE

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