Sheinbaum nombra a Juan Carlos Carpio nuevo director general de Pemex en sustitución de Víctor Rodríguez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex) será asumida por Juan Carlos Carpio, actual director de finanzas de la petrolera, en sustitución de Víctor Rodríguez, que será nombrado nuevo director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias.

"Ha hecho un trabajo sobresaliente", afirmó Sheinbaum en un vídeo publicado en su cuenta de 'X' junto a la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y los dos ejecutivos.

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Rodríguez aseguró que se había comprometido con la presidente a dirigir la petrolera estatal mexicana durante un año y medio, periodo en el que la empresa "mejoró la situación financiera".

Durante su mandato, continuó, la firma ha sido "pieza clave" en el desarrollo regional y comunitario, especialmente en las regiones donde existen los hidrocarburos y donde está asentada la infraestructura petrolera.

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Pemex registró unas pérdidas netas de 42.919 millones de pesos (2.091 millones de euros) al cierre del primer trimestre del 2026, lo que supone reducir los 'números rojos' en un 68,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

En los tres primeros meses del año, la deuda financiera se ubicó en los 79.037 millones de dólares (67.373 millones de euros), el nivel más bajo desde 2014.

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Por su parte, Carpio se ha comprometido a garantizar que las actividades de Pemex estén "enfocadas al 100% a fortalecer a la empresa y a la consolidación de la soberanía".