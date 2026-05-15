La Bolsa española pierde un 1,05 % por la caída de Wall Street y la subida del petróleo

Madrid, 15 may (EFE).- La Bolsa española perdió un 1,05 % este viernes afectada por la bajada provisional de Wall Street, así como de las plazas europeas al cierre, y por el encarecimiento del petróleo brent más del 3 %, hasta los 109 dólares el barril.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, se dejó 186,5 puntos, hasta los 17.622,7. En la semana pierde un 1,49 %, aunque aún acumula unas ganancias del 1,89 % este año.

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De los grandes valores, Telefónica cayó el 2,33 %; la eléctrica Iberdrola, el 1,89 %; Banco Santander, el 0,62 %; y el grupo financiero BBVA, el 0,47 %.

Por el contrario, subieron la petrolera Repsol, el 1,07 %; y el gigante textil Inditex, el 0,45 %.

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La bajada del 0,8 % de Wall Street al cierre del mercado español por el retroceso del sector tecnológico y el temor a la inflación propiciaron la bajada de la Bolsa de Madrid, además de la subida del precio del crudo. EFE

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