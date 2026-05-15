Muere en combate un militar israelí en el sur de líbano

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte en combate en el sur de Líbano de un militar de 20 años, en el marco de los ataques y la invasión israelí de los territorios más meridionales de Líbano bajo el paraguas de su campaña contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"El sargento Negev Dagan, soldado del 12.º Batallón de la Brigada Golani, ha caído en combate en el sur del Líbano a los 20 años", ha anunciado un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ha apuntado que ha sido ascendido a sargento "tras su fallecimiento".

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Dagan es el sexto militar muerto de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur del Líbano desde el inicio del alto el fuego, y el 19º desde que se recrudecieron las hostilidades en el contexto de la guerra con Irán.