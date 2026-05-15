Agencias

Muere en combate un militar israelí en el sur de líbano

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El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte en combate en el sur de Líbano de un militar de 20 años, en el marco de los ataques y la invasión israelí de los territorios más meridionales de Líbano bajo el paraguas de su campaña contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"El sargento Negev Dagan, soldado del 12.º Batallón de la Brigada Golani, ha caído en combate en el sur del Líbano a los 20 años", ha anunciado un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ha apuntado que ha sido ascendido a sargento "tras su fallecimiento".

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Dagan es el sexto militar muerto de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur del Líbano desde el inicio del alto el fuego, y el 19º desde que se recrudecieron las hostilidades en el contexto de la guerra con Irán.

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