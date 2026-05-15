Matriz de Google vende por primera vez bonos en yenes por valor de 3.126 millones de euros

Tokio, 15 may (EFE).- Alphabet, la matriz de Google, ha vendido por primera vez bonos de deuda en yenes por valor de 576.500 millones de yenes (unos 3.126 millones de euros), lo que representa la mayor transacción de este tipo por parte de una empresa no japonesa, recogió este viernes Bloomberg.

El medio de comunicación, que cita fuentes cercanas, explicó que la decisión responde a una mayor competencia para construir centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial (IA), en medio del entusiasmo generalizado por este tipo de tecnologías.

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Alphabet ha emitido ya bonos de deuda en euros, libras esterlinas, francos suizos y dólares canadienses, además de dólares estadounidenses.

La primera venta de bonos en yenes del gigante tecnológico llega además cuando los bonos estatales de deuda japonesa anotan rendimientos no vistos en décadas, en medio de los planes de gasto del actual Gobierno, liderado por la conservadora Sanae Takaichi, y la preocupación por la salud fiscal del archipiélago.

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Este viernes, el rendimiento del bono japonés a diez años llegó a alcanzar el 2,730 % por primera vez en casi tres décadas, ante las expectativas de que el aumento de los precios de la energía por la guerra en Oriente Medio obligue al Gobierno japonés a aprobar un presupuesto complementario, elevando el endeudamiento del país, según recoge el medio especializado Nikkei. EFE