Martí (UNRWA España) ve una "situación absolutamente inhumana" en Gaza y alarmante en Cisjordania

La directora en España de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Raquel Martí, ha alertado de la "situación absolutamente inhumana" de los palestinos en Gaza, así como de la situación alarmante en Cisjordania.

Lo ha dicho este viernes durante la inauguración de la Llibreria Finestres Palestina en Barcelona, donde ha llamado a la reflexión sobre el sufrimiento del pueblo palestino y sobre las "violaciones" de los derechos humanos.

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Martí ha subrayado que, desde la declaración de alto el fuego, Israel ha continuado atacando a la población en Gaza, con "más de 800" víctimas, y en el Líbano, y también está obstaculizando la entrada de ayuda humanitaria, de suministros y de productos para acabar con las plagas de insectos y ratas que conviven con la población.

"Israel ha destruido toda la infraestructura de Gaza, la población vive hacinada en zonas donde no hay absolutamente nada, no hay agua, no hay higiene", ha lamentado.

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Asimismo, ha criticado que Israel "no tiene ningún interés en llevar a cabo el plan de paz" y que la administración estadounidense de Donald Trump se ha olvidado, ha dicho, del plan de paz que impulsó.

"No solamente continúa su presencia en Gaza, sino que, además, cada día aumenta lo que denominan la línea amarilla, la zona que está ocupada por el ejército israelí", ha señalado Martí.

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CISJORDANIA

También ha apuntado a la situación "absolutamente alarmante" en Cisjordania y ha afirmado que Israel ha aprovechado durante los últimos dos años, a la sombra de lo que ha pasado en Gaza, para construir más asentamientos y demoler infraestructuras.

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"Y, por primera vez desde el año 2005, para bombardear los campos de refugiados. Ha producido el mayor desplazamiento de personas desde 1967, 40.000 personas desplazadas. A esto se une la constante violencia de los colonos y el ejército israelí", ha agregado.

Martí ha asegurado que "no se puede describir el grado de sufrimiento al que se está sometiendo a la población palestina y el grado de violación del derecho internacional humanitario" y ha lamentado que el nuevo paradigma internacional se basa, a su juicio, en la ley del más fuerte.

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"FUNDAMENTAL TENER UN SITIO ASÍ"

La directora de la Agencia de la ONU en España ha asistido a la inauguración de la Llibreria Finestres Palestina, "la única librería especializada en este tema", ha destacado.

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"Israel no solo coloniza sus tierras, sino que también intenta colonizar su pensamiento e intenta colonizar su cultura. Es fundamental tener un sitio así", ha concluido sobre la literatura y la cultura palestina que muestra el fondo de unos 4.000 libros de la librería.