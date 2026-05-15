Lavrov rechaza "ucranizar" los BRICS y acusa a Occidente de romper el modelo global

Nueva Delhi, 15 may (EFE).- El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó este viernes en Nueva Delhi que Rusia y otros miembros de los BRICS han trabajado durante los últimos años para impedir que la guerra en Ucrania domine la agenda del bloque y defendió que el grupo debe centrarse en la reforma económica global.

"Hubo intentos activos de ‘ucranizar’ tanto esta agenda como la agenda del grupo", declaró Lavrov, según la traducción oficial al inglés de sus declaraciones en ruso durante una rueda de prensa al margen de la reunión ministerial de los BRICS.

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"Durante los últimos años (...) hemos trabajado para garantizar que los BRICS se opongan categóricamente a cualquier discusión política que opaque las tareas urgentes de reforma económica global", agregó.

El canciller ruso sostuvo además que las sanciones occidentales "rompieron" el modelo global impulsado durante décadas por Estados Unidos y aceleraron la fragmentación económica internacional.

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"En esencia, Occidente, que había puesto a prueba el modelo de globalización propuesto por los propios Estados Unidos (...), destruyó con sus propias manos, a través de sus sanciones unilaterales, este modelo universal, que rápidamente se fragmentó", declaró.

El jefe de la diplomacia del Kremlin defendió una reforma de las instituciones financieras internacionales que refleje el creciente peso económico de las economías emergentes.

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Los "BRICS y sus países socios representan actualmente más del 40 % del producto interior bruto mundial", señaló sobre el bloque, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

Las declaraciones de Lavrov se producen durante la reunión de ministros de Exteriores de los BRICS en Nueva Delhi, marcada por la guerra en Oriente Medio, las tensiones energéticas globales y el debate sobre una mayor coordinación económica entre las potencias emergentes.

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El ministro ruso señaló además que el bloque no tiene previsto acelerar nuevas incorporaciones tras su reciente expansión, aunque reconoció que sus miembros todavía están adaptándose a trabajar "en un formato significativamente más amplio". EFE

(foto) (vídeo)

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