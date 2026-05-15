Agencias

Honduras declara como "entidades terroristas" a Hamás y a la Guardia Revolucionaria de Irán

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El Gobierno de Honduras ha anunciado este viernes su decisión de declarar como "entidades terroristas" a la Guardia Revolucionaria de Irán y al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), un paso que ha sido aplaudido inmediatamente por las autoridades de Israel.

El Ministerio de Exteriores hondureño ha indicado en un comunicado publicado a través de redes sociales que la decisión ha sido adoptada siguiendo órdenes del presidente, Nasry Asfura, "en consonancia con el rechazo al terrorismo y su financiamiento" por parte de Tegucigalpa.

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"Esta posición reafirma la condena de Honduras al terrorismo y su financiamiento en todas sus formas y manifestaciones, así como su compromiso con la cooperación internacional para prevenir y combatir estas amenazas", ha apostillado la cartera.

En respuesta, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha expresado su agradecimiento a Asfura, a quien ha descrito como "un líder firme y con principios". "Este es otro importante refuerzo al frente global contra el terrorismo, que amenaza la seguridad en todo el mundo, incluso en América Latina", ha zanjado.

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