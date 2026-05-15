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Desalojan una guardería de Cuenca por una fuga de gas provocada por unas obras

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Una fuga de gas por la rotura de una tubería en una obra ha provocado que una guardería de la ciudad de Cuenca haya tenido que ser desalojada este viernes con alrededor de 35 niños.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 12.01 en la calle Pino Albar, cuando se ha producido una rotura de una tubería mientras se estaba haciendo una obra en la vía pública.

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De esta manera, la Policía Local ha decidido desalojar en preventivo una guardería situada enfrente de las obras, tanto a los niños como a los trabajadores. Los bomberos están trabajando para taponar la fuga mientras llegan los técnicos al lugar.

En el lugar, además de los bomberos y la Policía Local, se han personado efectivos de la Policía Nacional.

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