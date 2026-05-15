"Emergencia de hambre" empeora en Somalia y amenaza a seis millones de personas, según ONU

Nairobi, 15 may (EFE).- La "emergencia de hambre" que vive Somalia se intensifica "rápidamente" en Somalia y aboca a seis millones de personas -el 31 % de la población- a niveles críticos de inseguridad alimentaria entre abril y junio de 2026, advirtieron este viernes cuatro agencias de la ONU.

"Esto incluye una de las peores crisis de malnutrición del mundo, que afecta a aproximadamente 1,9 millones de niños, de los cuales 493.000 sufren malnutrición aguda grave y tienen doce veces más riesgo de muerte que los niños bien nutridos", subrayaron.

PUBLICIDAD

Este aviso figura en un comunicado conjunto que suscriben la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Entre las personas que se prevé que sufran inseguridad alimentaria aguda, cerca de 1,9 millones están en situación de emergencia (fase 4 de la CIF), cifra que se ha triplicado en menos de un año, según el último análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF).

PUBLICIDAD

La CIF es una herramienta que mide la gravedad de situaciones de seguridad alimentaria en cinco fases de mejor a peor.

La ONU volvió a alertar, como viene haciendo en los últimos meses, del "riesgo de hambruna" (fase 5 de la CIF), que pudo evitarse en 2022 "gracias a intervenciones humanitarias masivas y sostenidas tras la sequía más larga registrada".

PUBLICIDAD

La actual crisis se debe a múltiples factores adversos, como la grave sequía, la inseguridad, la asistencia humanitaria limitada y las repercusiones del conflicto en Oriente Medio, así como al mayor riesgo de inundaciones en zonas ribereñas y de baja altitud.

Los precios de los alimentos, vinculados al encarecimiento del combustible y las interrupciones en la cadena de suministro marítima, han subido hasta un 20 %, debilitando el poder adquisitivo de los hogares.

PUBLICIDAD

Estos factores -subrayó la ONU- se han visto exacerbados por una importante reducción de los servicios y la asistencia humanitaria debido a las "graves limitaciones de financiación".

"Más de 500 centros de salud y nutrición -precisó- han cerrado en todo el país por falta de fondos, lo que ha provocado que los brotes de enfermedades no se controlen y aumente el riesgo de mortalidad".

PUBLICIDAD

El Plan de Respuesta y Necesidades Humanitarias de Somalia para 2026 cuenta actualmente con tan solo el 15,2 % de su financiación prevista.

La FAO, la OCHA, UNICEF y el PMA hicieron un llamamiento para que "se amplíe urgentemente la asistencia humanitaria multisectorial que salva vidas", pues "una financiación sostenida y predecible es fundamental para prevenir una catástrofe humanitaria".

PUBLICIDAD

A finales del pasado mes, la ONG humanitaria Save The Children ya alertó de que Somalia se enfrenta a otro desastre alimentario quince años después de sufrir una de sus peores hambrunas, que causó en 2011 casi 260.000 muertos, la mitad de ellos niños. EFE