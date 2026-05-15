EE.UU. acusará el miércoles a Raúl Castro por el derribo de avionetas, según el Miami Herald

Miami (EE.UU.), 15 may (EFE).- Las autoridades de Estados Unidos prevén presentar el próximo miércoles una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de avionetas de la organización Hermanos al Rescate, según fuentes citadas por el diario Miami Herald.

La cadena CBS ya había informado el jueves que el Departamento de Justicia evaluaba presentar cargos contra el hermano menor de Fidel Castro por ese caso, uno de los episodios más tensos en la relación entre Washington y La Habana en las últimas décadas .

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Miami Herald, la acusación sería anunciada durante un acto en la Torre de la Libertad de Miami con motivo del Día de la Independencia de Cuba, tras la aprobación de un gran jurado. El evento incluiría además un homenaje a las cuatro víctimas del incidente.

Preguntado este viernes sobre esos reportes mientras regresaba de China a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense, Donald Trump, evitó pronunciarse y dijo que no quería hacer comentarios.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, el Gobierno estadounidense no ha confirmado oficialmente la posible acusación.

El caso se remonta a febrero de 1996, cuando aeronaves de Hermanos al Rescate fueron derribadas por fuerzas cubanas en un incidente en el que murieron cuatro personas y que derivó en una grave crisis diplomática entre ambos países.

PUBLICIDAD

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reaccionó favorablemente a la información publicada por CBS y escribió en la red X: “Adelante, ya era hora”.

La posibilidad de presentar cargos contra Raúl Castro surge en medio del endurecimiento de la política de Washington hacia Cuba desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

PUBLICIDAD

Raúl Castro, de 94 años, dejó formalmente la dirección del Partido Comunista de Cuba en 2021, aunque sigue siendo considerado una figura influyente dentro del aparato político cubano.

Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como 'Raulito', ha sido mencionado en recientes contactos entre representantes de ambos países.

PUBLICIDAD

La información sobre la posible acusación se conoce un día después de que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reuniera en La Habana con líderes cubanos, entre ellos el nieto de Castro, según los reportes divulgados sobre el encuentro.

Según esas versiones, Ratcliffe trasladó las condiciones de Washington para manejar las relaciones con Cuba, en medio de la presión ejercida por Estados Unidos sobre la isla, que incluye un bloqueo petrolero impuesto desde enero pasado.

PUBLICIDAD