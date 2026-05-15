Digi factura 252 millones en España hasta marzo, un 16% más

La teleco Digi cerró el primer trimestre del año con una facturación de 251,6 millones de euros en España, lo que supone un incremento del 16,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este viernes al publicar sus cuentas de los tres primeros meses del año.

Los gastos operativos en España crecieron un 10,3% en el trimestre, hasta alcanzar los 193,5 millones de euros. La empresa ha explicado que esto se debe a que prestan mayor volumen de servicio en telefonía móvil, así como al desarrollo del negocio.

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De esta forma, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado entre enero y marzo fue de 58,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 43,6% respecto a los 40,6 millones de euros del primer trimestre de 2025.

"Estos resultados confirman nuestra capacidad para crecer de manera consistente, lo que nos permite seguir creando valor para nuestros clientes y accionistas", ha afirmado el consejero delegado de Digi en España, Marius Varzaru.

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El operador ha invertido un total de 119 millones de euros en los tres primeros meses del año, un 35% más que en 2025, destinados principalmente a la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica ultrarrápidas.

En el ámbito comercial, Digi ha subrayado que cerró el mejor trimestre de su historia, alcanzando las 492.000 portabilidades, un 22% más que un año antes. De este modo, Digi ha sumado a lo largo del primer trimestre más de 586.000 clientes; unos datos que llevan a la compañía a alcanzar más de 11,4 millones de clientes para el conjunto de sus servicios, un 26% más.

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En concreto, más de 7,58 millones de clientes contaban con el servicio de telefonía móvil en marzo, lo que supone un incremento de más de 1,3 millones de clientes en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. También registró 2,75 millones de clientes de fibra (644.000 más que un año antes) y 867.000 clientes de telefonía fija (191.000 más).

El grupo Digi cerró el trimestre con unas pérdidas netas atribuidas de 16,2 millones de euros), frente a los beneficios de 5,9 millones del primer trimestre de 2025. La facturación del grupo avanzó un 10%, hasta los 582,6 millones de euros.

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