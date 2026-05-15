Comienza la batalla judicial en Florida contra el polémico mapa electoral de DeSantis

Miami (EE.UU.), 15 may (EFE).- Un tribunal de Florida atiende este viernes una demanda presentada por varios grupos de votantes contra el nuevo mapa electoral, que consideran una manipulación para favorecer al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio mandato del próximo noviembre.

El mapa fue promulgado el 4 de mayo por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, después de su aprobación en ambas cámaras en el Legislativo, de mayoría republicana, y algunas organizaciones estiman que otorgará cuatro escaños extra a su partido.

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La medida desencadenó varias demandas la semana pasada, entre ellas la que comenzó a escuchar desde este viernes un juez del condado de León, presentada por los grupos Equal Ground, Common Cause y UCLA Voting Rights Project.

"La Constitución de Florida prohíbe trazar distritos congresuales con intenciones partidistas, y el gobernador DeSantis y la Legislatura de Florida hicieron exactamente eso", ha dicho en una rueda de prensa virtual la directora ejecutiva de la National Redistricting Foundation, que apoya la demanda.

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Pero DeSantis ha negado que el mapa, que nació de una propuesta suya, tenga ese objetivo.

El gobierno estatal ha alegado que el diseño previo que redistribuyó los distritos por motivos raciales violó la Constitución estadounidense, y que era necesaria una modificación.

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Los votantes en Florida otorgaron 20 escaños al Partido Republicano y 8 al Partido Demócrata en las últimas elecciones al Congreso en Washington, celebradas junto con las presidenciales, aunque uno de los puestos demócratas permanece vacante desde la renuncia de Sheila Cherfilus-McCormick el pasado 21 de abril tras enfrentar acusaciones de corrupción.

La ganancia de escaños puede ser clave en las elecciones de medio mandato de noviembre, que renuevan por completo la Cámara de Representantes de Washington, actualmente con 217 republicanos, 212 demócratas, 1 independiente, y 5 asientos vacantes.

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Esta batalla en Florida, que votó en las tres últimas elecciones por el actual presidente, Donald Trump, se suma a la que viven otros estados por sus mapas electorales.

California, Carolina del Norte, Misuri, Ohio, Tennessee, Texas y Utah han rediseñado sus distritos antes de las próximas elecciones legislativas de noviembre

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Alabama y Carolina del Sur también han tomado medidas para rediseñar sus distritos de votación después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. redujera el pasado 29 de abril las protecciones electorales a las minorías raciales y étnicas en la Ley de Derecho al Voto (VRA, en inglés). EFE