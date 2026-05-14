Xi y Trump discuten sobre Oriente Medio, Ucrania y Corea del Norte en su reunión en Pekín

Pekín, 14 may (EFE).- Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, abordaron este jueves durante su reunión en Pekín asuntos internacionales y regionales como Oriente Medio, la guerra en Ucrania y la península coreana, ampliando una agenda centrada hasta ahora en las tensiones comerciales y la cuestión de Taiwán.

Según la agencia estatal Xinhua, ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre esos temas durante el encuentro celebrado en el Gran Palacio del Pueblo, el primero cara a cara de la visita de Estado que Trump realiza a China.

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La situación en Oriente Medio había cobrado especial relevancia en los días previos a la cumbre, después de que Washington presionara públicamente a Pekín para desempeñar un papel más activo en una posible desescalada con Irán, uno de los principales socios energéticos de China.

La guerra y la situación en torno al estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global, en especial para Asia, han añadido presión internacional sobre la urgencia de resolver el conflicto.

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Ucrania también ha sido un punto de fricción entre China y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, mientras Washington acusa a Pekín de respaldar indirectamente a Rusia mediante apoyo económico y tecnológico, algo que el Gobierno chino rechaza.

La situación en la península coreana sigue siendo además un asunto habitual en los contactos entre Pekín y Washington, dado el papel de China como principal aliado político y socioeconómico de Corea del Norte.

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Los dos líderes acordaron además, según Xinhua, apoyarse mutuamente en la organización de la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, y de la cumbre del G20, que se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Miami (EE.UU.). EFE

(foto)(vídeo)

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