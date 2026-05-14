VÍDEO: Óscar López dice que a Ayuso no le preocupaba su seguridad cuando tomaba "mojitos en la Riviera Maya"

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, considera absurdo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diga que el Gobierno quiso sabotear su viaje a México, ya que la Embajada de España le ofreció toda la colaboración para su seguridad durante los desplazamientos: "No estaría muy preocupada por su seguridad cuando se quedó tomando mojitos en la Riviera Maya".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este jueves en el marco del Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, celebrado en la Llotja de Mar de Barcelona, donde ha asegurado que Ayuso no quiso colaboración con los desplazamientos "para no contar su agenda, porque no había agenda".

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"Su agenda incluía una medalla pagada por todos los madrileños y un acto de promoción del musical de Nacho Cano, esta ha sido la agenda", ha añadido.

Sobre las declaraciones de Ayuso sobre que México no existió hasta que llegó Hernán Cortés, López ha valorado que la Comunidad de Madrid "no hacía el ridículo hasta que llegó la señora Ayuso".

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"Ha utilizado los recursos públicos de todos los madrileños y madrileñas para pegarse 5 días en la Riviera Maya tomando mojitos, esto es lo que ha pasado", ha dicho, y ha afirmado que por eso debería estar escondida y darle vergüenza.

GUARDIA CIVIL

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Preguntado por si el Gobierno está bloqueando que la Guardia Civil sea reconocida como profesión de riesgo, López ha defendido que no es así porque hay un debate en el Congreso de los Diputados y por lo tanto la mesa tendrá que decidir el calendario para debatir esa iniciativa, y ha asegurado que "ningún gobierno ha apoyado más a la Guardia Civil que el Gobierno de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha defendido que el Gobierno está reforzando los medios, ha aumentado un 20% los recursos para la lucha contra el narco y, además, el Ministerio del Interior está en permanente contacto, negociación y diálogo con la Guardia Civil: "Este Gobierno ha duplicado las plantillas convocatoria tras convocatoria después de años de recortes del señor Rajoy".

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INFLACIÓN

Ante el desenso de la inflación y preguntado por la posible finalización de los descuentos en el IVA del gas, López ha valorado que "las medidas del plan que adoptó el Gobierno están funcionando" y ha recordado que durante la guerra de Ucrania también se tomaron medidas similares.

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Por tanto, ha especificado, este es un plan que se irá adaptando a la realidad y que se irán tomando medidas en función de cómo evolucionan los precios: "El Gobierno sí ha rebajado impuestos, lo hizo en la guerra de Ucrania y lo ha vuelto a hacer con la guerra de Irán, para proteger a las clases medias y trabajadoras".

LIDERAZGO DE ESPAÑA EN IA

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En el marco del Encuentro sobre derechos digitales, López ha valorado que España juega un "liderazgo mundial en la definición de un modelo de inteligencia artificial confiable" y de la protección de los derechos digitales.

Además, ha recordado que España es uno de los primeros países que ha regulado una mayoría de edad para las redes sociales y también uno de los primeros en tener una herramienta de verificación de edad que muchos países están desarrollando en estos momentos: "En el caso español ya existe esa herramienta, está testada con la Comisión Europea y es la más avanzada en Europa".

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Asimismo, ha dicho que este ámbito es un campo de batalla en estos momentos, "entre los que defienden una ley de la selva sin normas" y los que defienden que tiene que haber normas en el espacio virtual como las hay en el espacio físico.

Ha añadido que va a haber en noviembre otra cumbre iberoamericana en Madrid, específicamente para hablar sobre la transformación digital: "El marco europeo es fundamental, tiene que haber una regulación europea, pero tienen que tomar la iniciativa también esas potencias medias, donde yo creo que el presidente del Gobierno tiene un gran papel que jugar".

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