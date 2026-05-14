SIGRE recuerda que reciclar medicamentos contribuye a proteger la salud de las personas y la del planeta

El reciclaje y la gestión de los residuos de los medicamentos, de los medicamentos caducados o de sus envases ayuda a proteger la salud de las personas y la del planeta, según han asegurado desde SIGRE, con motivo de su 25º aniversario.

En 2025, el reciclaje de medicamentos creció más de un 5 por ciento, hasta alcanzar los 110 gramos de envases vacíos o con restos de medicamentos por habitante. Además, en tres de cada cuatro hogares españoles ya se reciclan los medicamentos, el 90 por ciento de los ciudadanos considera perjudicial tirarlos a la basura o por el desagüe y el 99 por ciento de la población dispone de al menos de un Punto SIGRE en su municipio.

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Esta entidad cuenta ya con la participación de 397 compañías farmacéuticas, 142 almacenes de distribución farmacéutica y más de 22.200 oficinas de farmacias para consolidar un sistema cercano, seguro y eficaz.

En este contexto, el director general de Farmaindustria y presidente de SIGRE, Juan Yermo, ha explicado que SIGRE nació para garantizar que los restos de medicamentos y sus envases fueran gestionados de "forma segura para garantizar la salud pública y el cuidado del medioambiente".

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Respecto a la directiva del tratamiento de las aguas residuales, ha afirmado que, además de la excreción de los medicamentos por los humanos, hay muchos otros contaminantes y productos tóxicos que no se eliminan, por lo que ha calificado de "injusto" que el sector farmacéutico y cosmético sean los que tienen que financiar el 80 por ciento de la depuración de las aguas residuales urbanas, ya que es más de lo que les corresponde.

PROYECTO COLABORATIVO DE ECONOMÍA CIRCULAR

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Por su parte, el director general de SIGRE, Miguel Vega, ha asegurado que esta iniciativa no es "solo un sistema de recogida de residuos", ya que se trata del "mayor proyecto colaborativo del sector farmacéutico en materia de economía circular" y un ejemplo que demuestra que los objetivos en materia de sostenibilidad solo se podrán "alcanzar a través de alianzas que aglutinen el trabajo que realiza cada uno de los agentes implicados".

"La sostenibilidad ambiental ha dejado de ser un valor añadido para convertirse en un eje estratégico y necesario de las políticas públicas, de las regulaciones europeas y españolas, de la actividad empresarial y de las expectativas sociales", ha añadido.

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Este sistema ha evolucionado bajo el enfoque 'One Health', que reconoce la conexión entre la salud de las personas, de los animales y del medioambiente. En este sentido, desde SIGRE han querido recordar que el uso responsable del medicamento no termina cuando finaliza el tratamiento, sino "cuando sus residuos se depositan correctamente en el Punto SIGRE de la farmacia".

El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos y vicepresidente de SIGRE, Jesús Aguilar, ha puesto en valor el papel de la farmacia como la cara más visible del sistema ante los ciudadanos.

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"La capilaridad, cercanía y profesionalidad de la farmacia han sido decisivas para que el uso del Punto SIGRE se haya convertido en un hábito cada vez más asentado entre los españoles. Y esto es crucial porque reciclar medicamentos no es solo una cuestión ambiental; está directamente relacionado con el uso responsable del medicamento y con la seguridad de los pacientes", ha destacado.

A día de hoy, nueve de cada diez farmacéuticos anima al ciudadano para que deposite los envases vacíos y los restos de medicamentos en el Punto SIGRE. Además, un 80 por ciento de los ciudadanos expresa su orgullo por el "alto porcentaje de hogares españoles que reciclan medicamentos".

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MODELO DE LOGÍSTICA INVERSA

La Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) ha participado desde su origen en su gestación diseñando una "operativa logística eficiente, viable y adaptada a la realidad del canal farmacéutico, el modelo de logística inversa". Este sistema integra la gestión de los residuos de medicamentos en el circuito logístico existente, evitando la creación de estructuras paralelas.

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Este modelo aprovecha las rutas de distribución de medicamentos a farmacias para recoger los residuos depositados por los ciudadanos en los Puntos SIGRE, reduciendo el impacto ambiental del transporte. Gracias a este modelo logístico, se evita cada año la emisión de 1.400 toneladas de C22 a la atmósfera.

La presidenta de FEDIFAR y vicepresidenta de SIGRE, Matilde Sánchez Reyes, ha apuntado que la logística inversa es una de las "grandes fortalezas" de SIGRE, porque "la sostenibilidad no se añade al sistema, sino que forma parte de su propio funcionamiento".

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"La distribución, una vez que ha dejado el pedido en la farmacia, utiliza esas rutas de retorno a los almacenes para llevarse esas bolsas con los residuos de medicamentos que son custodiados en los almacenes de la distribución para su posterior traslado por los sectores autorizados a las plantas de clasificación de SIGRE", ha detallado.

Cada año se ponen en el mercado cerca de 500 millones de unidades de medicamentos -uno de cada tres- con alguna mejora ambiental en su envase. Por ejemplo, el último Plan de Prevención de Envases, desarrollado desde 2021 a 2023, permitió implantar 749 medidas de ecodiseño, con un ahorro estimado de más de 2.800 toneladas de materias primas.

En este sentido, el nuevo Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño 2024-2028 engloba el 92 por ciento de las unidades de envases de medicamentos comercializadas y representa el 90 por ciento en peso de los materiales puestos en el mercado por el sector, contemplando la aplicación de 1.000 nuevas iniciativas de prevención y ecodiseño durante los próximos años.

Desde SIGRE han indicado que en estos 25 años de actividad han permitido evitar la tala de 246.000 árboles, así como la emisión de 100.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. También han contribuido al ahorro de 460 millones de litros de agua, 485 millones de kWh de energía y 80 millones de litros de petróleo.

Al mismo tiempo, desde enero de 2025, SIGRE ha ampliado su actividad a la gestión de los residuos de envases de medicamentos generados en laboratorios, centros sanitarios e instalaciones del canal farmacéutico de toda España. Esta ampliación supone una nueva etapa para la organización, que busca "dar respuesta a un contexto regulatorio más exigente y avanzar hacia una visión más completa del ciclo de vida del medicamento".

"No podemos limitarnos a conservar un modelo que ha funcionado bien; debemos reforzarlo, ampliarlo y adaptarlo a los nuevos retos. Queremos que SIGRE siga siendo una referencia en sostenibilidad, innovación y colaboración sectorial", ha concluido Miguel Vega.