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Sánchez se reunirá con el Papa en El Vaticano antes de su visita a España

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a El Vaticano para reunirse con el Papa León XIV, antes de la visita del pontífice a España, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press.

Está previsto que la audiencia se lleve a cabo el 27 de mayo, días antes de la visita oficial de Robert Prevost a España, que se llevará a cabo entre el 6 y el 12 de junio.

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El Papa visitará Madrid, Barcelona y Canarias, se reunirá con los Reyes, será recibido por Sánchez en Moncloa y llevará a cabo una visita al Congreso de los Diputados.

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