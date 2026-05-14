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Rusia incluye al exministro de Defensa británico Ben Wallace en su lista de personas buscadas

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Las autoridades rusas han añadido a su lista de personas buscadas al que fuera ministro de Defensa de Reino Unido entre 2019 y 2023, Ben Wallace, alegando supuestos cargos penales que, hasta el momento, no ha precisado.

Concretamente, la base de datos de personas buscadas del Ministerio del Interior ruso señala a Wallace como "buscado por un cargo penal", según ha precisado la agencia rusa TASS que, citando a una fuente de las fuerzas del orden, ha apuntado a que al exministro podría haberle sido abierta una causa en su contra por cargos de terrorismo.

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En esa línea, la referida agencia ha señalado que en septiembre de 2025 Wallace pidió lanzar ataques contra Crimea para hacerla "inhabitable", algo que fue calificado por el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, de declaraciones "estúpidas".

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