Prisoners Defenders eleva a 1.260 la cifra de presos políticos en Cuba en abril de 2026

Madrid, 14 may (EFE).- La ONG Prisoners Defenders (PD) registró en abril un total de 1.260 presos por motivos políticos en Cuba, diez más que el mes anterior, y denunció una "intensificación imparable" de la represión en la isla.

La ONG, con sede en Madrid, señaló en su informe de abril, publicado este jueves, que la represión está caracterizada por "detenciones arbitrarias, desapariciones temporales, amenazas, campañas de descrédito y criminalización de cualquier forma de expresión crítica contra el régimen".

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En su informe mensual incorporó 23 nuevos reclusos (entre ellos menores de edad, deportistas, artistas, periodistas independientes y activistas pacíficos) y trece salidas de prisión, la mayoría por cumplimiento íntegro de la sanción impuesta.

Además incluyó denuncias de violencia sexual en prisión, represión contra familiares de opositores y amenazas de muerte contra presos políticos y de conciencia ante una eventual intervención de Estados Unidos en la isla.

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Resaltó también que entre los presos políticos documentados en 2026 figuran cuatro menores encarcelados a raíz de las protestas del 13 de marzo en Morón (centro), donde decenas de pobladores salieron a la calle por los prolongados apagones y la escasez de productos básicos, y un grupo irrumpió en la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

Ellos son Kevin Samuel Echevarría Rodríguez, de 15 años, Jonathan David Muir Burgos y Christian de Jesús Crespo Álvarez, ambos de 16 años, y Yoasnel Estrada Rodríguez, de 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16.

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La ONG subrayó que esos menores se encuentran detenidos "sin garantías judiciales efectivas, permanecen en prisión provisional y han sido acusados de delitos graves, bajo procedimientos opacos y con denuncias de tortura, malos tratos y aislamiento".

Asimismo citó las denuncias de reclusos, familiares y activistas sobre las advertencias de funcionarios penitenciarios y agentes de la Seguridad del Estado (inteligencia interior) de que en caso de una supuesta intervención militar de EE.UU., los presos políticos serían ejecutados.

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Señaló que estas amenazas han sido contra "casos específicos, generando un profundo pánico entre los presos de conciencia y sus familiares".

Respecto a la excarcelación de 51 presos anunciada por el Gobierno insular en marzo y al "indulto humanitario" de 2.010 reclusos iniciado en abril, PD afirma que ambos procesos estuvieron marcados por "el engaño, la opacidad y la exclusión deliberada de la mayoría de los presos políticos".

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De la excarcelación de 51 presos, la ONG confirmó que únicamente 27 de ellos eran presos políticos, mientras el resto correspondía a presos comunes. Respecto al segundo proceso, señaló que ninguna era presos por motivos políticos.

El informe totaliza 2.048 presos políticos en las cárceles cubanas desde el 1 de julio de 2021 y hasta finales de abril de 2026. EFE

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