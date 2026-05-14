El Basque Culinary World Prize abre sus nominaciones a todo el sector gastronómico

San Sebastián (España), 14 may (EFE).- El Basque Culinary World Prize 2026 se fallará este año en Brasil y por primera vez se podrá nominar no solo a chefs, sino también a profesionales del sector gastronómico con iniciativas transformadoras que tengan impacto en la innovación, la educación, el medio ambiente, la salud o la industria alimentaria.

El plazo de nominaciones para esta undécima edición está ya ha abierto y profesionales e instituciones del sector de todo el planeta podrán proponer a candidatos hasta el próximo 15 de julio.

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El ganador será seleccionado en la reunión que un jurado internacional celebrará en Brasil en noviembre, en un evento abierto al público, informó el Basque Culinary Center en un comunicado.

El jurado, presidido por el español Joan Roca, lo completarán algunos de los chefs más influyentes, entre ellos el francés Michel Bras, el brasileño Manu Buffara, la francoestadounidense Dominique Crenn, el australiano Josh Niland, la argentina Narda Lepes, la danesa Trine Hahnemann y la mexicana Elena Reygadas.

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Este reconocimiento pionero, creado por el Basque Culinary Center y el Gobierno Vasco, está dotado con 100.000 euros y en sus primeras diez ediciones ha premiado a chefs de todo el mundo, desde la venezolana María Fernanda di Giacobbe en 2016 a la estadounidense de origen mexicano Leticia Landa el pasado año. EFE