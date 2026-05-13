Zelenski denuncia nueva oleada de ataques rusos y pide mantener el foco mediático en la guerra en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este miércoles una nueva oleada de ataques rusos contra Ucrania, que deja al menos seis muertos, insistiendo en que sigue su ofensiva de forma "descarada" y en que se debe mantener el foco mediático en la guerra en Ucrania y "no guardar silencio" sobre las acciones del Kremlin.

"Actualmente hay más de un centenar de drones rusos en nuestros cielos, y puede haber más oleadas de ataques con drones a lo largo del día. Rusia continúa sus ataques y lo hace de manera descarada, apuntando deliberadamente contra nuestra infraestructura ferroviaria y objetivos civiles en nuestras ciudades", ha señalado el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales antes de desplazarse a Rumanía para participar en la cumbre de países de la OTAN procedentes del este de Europa.

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Zelenski ha reiterado que estos ataques están dejando "heridos y muertos" y se produjeron en 14 regiones distintas, incluyendo contra infraestructuras residenciales y civiles en Dnipró, Járkov, Odesa y Poltava. "En todos los niveles, nuestros combatientes están repeliendo estos ataques, y solo durante la noche fueron derribados o neutralizados 111 drones", ha subrayado.

A renglón seguido, el líder ucraniano ha insistido en mantener el foco en la guerra en Ucrania. "Es importante rechazar cada ataque con firmeza. Es importante apoyar a Ucrania y no guardar silencio sobre la guerra de Rusia", ha incidido, para avisar que "cada vez que la guerra desaparece de los titulares", "eso anima a Rusia a actuar con aún más brutalidad".

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Así las cosas, ha recalcado que Ucrania necesita reforzar sus capacidades de defensa antiaérea, por lo que ha insistido e que los equipos diplomáticos ucranianos apliquen "lo más rápido posible los acuerdos alcanzados a nivel de líderes". "Solo una acción conjunta y firme puede garantizarlo", ha dicho sobre la ayuda militar internacional a Kiev ante la invasión rusa lanzada en febrero de 2022.

NO ES COINCIDENCIA QUE SUCEDA CUANDO TRUMP VIAJA A CHINA

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En un mensaje posterior, Zelenski ha actualizado el balance de víctimas, indicando que se han registrado al menos seis muertos, y señalando el cálculo geopolítico de una ofensiva que se produce cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en China para reunirse con su homólogo, Xi Jinping.

"No puede considerarse una coincidencia que uno de los ataques masivos rusos más largos contra Ucrania tenga lugar precisamente en el momento en que el presidente de los Estados Unidos llegó de visita a China, una visita de la que se esperan muchas cosas", ha indicado.

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El dirigente ucraniano ha asegurado así que Rusia está intentando "alterar el clima político general y llamar la atención sobre su maldad, buscando hacerlo a costa de las vidas ucranianas y de la infraestructura ucraniana", aprovechando la inestabilidad internacional.

Según ha indicado, la oleada de drones de fabricación iraní ha atacado las zonas "más cercanas a las fronteras de los países de la OTAN". "Desde la medianoche, ya se han lanzado al menos 800 drones rusos, y el ataque continúa, con más drones entrando en el espacio aéreo de nuestro país", ha denunciado.

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Ha concluido su mensaje insistiendo en que se refuerce la presión contra Moscú, "Es importante que las verdaderas intenciones de Rusia queden claras para los líderes y los países. Es importante ejercer una presión real sobre el agresor ruso para poner fin a este terror", ha avisado.