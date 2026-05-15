Espionaje alemán deja de observar a Cienciología por considerar que ya no tiene relevancia

Berlín, 15 may (EFE).- La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), el servicio secreto interno de Alemania, ha dejado de observar a la Iglesia de la Cienciología por considerar que esta organización ya no siente suficiente relevancia en el país.

El organismo dio esa explicación después de que la Televisión del Suroeste Alemán (SWR) y la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD) adelantaran informaciones al respecto.

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La Iglesia de la Cienciología fue fundada en 1954 en EE.UU. por el autor de ciencia ficción L. Ron Hubard y en 1970 se creó la primera dependencia en Alemania.

En 2024, según los servicios secretos, Cienciología tenía 3.600 miembros en Alemania y la cifra ha permanecido estancada desde 2021.

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La BfV empezó a observar a la Iglesia de Cienciología en 1997 bajo la sospecha de que se trataba de una organización que aspiraba al dominio del mundo, lo que representaba un peligro para la democracia.

El organismo sostiene en uno de sus informes que la organización aspira a construir una sociedad cienciológica en la que los derechos fundamentales y los derechos humanos no tengan vigencia.

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La BfV dice además que Cienciología exige obediencia total de sus miembros. EFE