Víctimas del sandinismo rechazan candidatura de Sergio Ramírez a RAE por su trayectoria

San José, 13 may (EFE).- La Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo expresó su rechazo a la candidatura del escritor nicaragüense Sergio Ramírez a una silla en la Real Academia de la Lengua (RAE) de España, pues considera que no es "moral" debido a los roles que desempeñó entre 1979 y 1990 en el Gobierno de Daniel Ortega.

"La silla L es el lugar que ocupó don Mario Vargas Llosa, voz persistente contra los totalitarismos en América Latina. Afirmamos que esta candidatura no honra la memoria moral, intelectual e histórica asociada a ese lugar de la lengua española, y que la designación del señor Ramírez Mercado para este sillón es incompatible con la dignidad que esa distinción exige", indica una carta enviada al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

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Fuentes de la REA dijeron este miércoles a EFE que la Real Academia de la Lengua "acaba de recibir la carta, que se comunicará a todos los académicos, y se responderá a sus remitentes".

La Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo, argumentó que Ramírez fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) entre 1979 y 1985, en la que "ejerció poder constituyente y ejecutivo de facto"; y además fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990.

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También recordó que Ramírez fue aspirante a la vicepresidencia en las elecciones del 25 de febrero de 1990, en las que encabezó la candidatura del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) junto a Daniel Ortega, "en busca de prolongar ese proyecto sandinista totalitario".

La carta afirma que en esa época fueron violentados por el Gobierno una serie de derechos de la población como el cierre y censura de medios de comunicación, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, destrucción de comunidades indígenas, detenciones arbitrarias de opositores, así como restricciones a la libertad de culto, la libertad de asociación, el derecho al disenso, la libre empresa y la manipulación de la educación pública.

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"Reconocemos su obra literaria, no es eso lo que cuestionamos. Escribimos sobre la idoneidad de esta candidatura para esa silla y sobre la responsabilidad política e institucional del señor Ramírez Mercado, que abarca tres momentos distintos y documentados", expresó la organización.

Según la organización, el objetivo no es que la RAE actúe como un tribunal, sino que "pondere, con criterio público, que esta candidatura, en este sillón y en este momento, no honra la memoria del académico al que sustituye ni la dignidad del idioma que custodia".

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"Somos conscientes de la trayectoria posterior del señor Ramírez Mercado como crítico del régimen de Ortega-Murillo, de su exilio y de su desnacionalización forzosa. Reconocemos esa trayectoria; sin embargo, ella no absuelve históricamente frente a las víctimas y sus descendientes del periodo 1979-1990", manifestó la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo.

Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942) fue proclamado el pasado 7 de mayo candidato a ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa el 13 de abril de 2025.

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Los siguientes pasos serán la lectura de los elogios y méritos de Ramírez, que se efectuará en el pleno de mañana, jueves, ue se celebrará de forma extraordinaria en la ciudad de León (norte de España), y la votación final, el próximo día 21. EFE