Una inédita versión en Paraguay de la Oda a la Alegría cambia el alemán por el guaraní

Asunción, 12 may (EFE).- La mundialmente conocida Oda a la Alegría se cantó este martes por primera vez en idioma guaraní, en una novedosa versión que recibió casi cinco minutos de aplausos en el Teatro Municipal de Asunción, la capital de Paraguay.

El poema escrito en alemán en 1875 por Friedrich Schiller, y que se hizo popular tras llegar en forma de coro al cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, fue interpretado en guaraní por más de 100 cantantes de varias agrupaciones paraguayas.

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También intervinieron las solistas Alejandra Meza, Constanza Soledad Cepedano, Reinaldo Samaniego y Aldo Regier.

En tanto que la música estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC), que está bajo la batuta del maestro Diego Sánchez Hasse.

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"La Novena Sinfonía de Beethoven es la cúspide de la música universal, principalmente en el ámbito de la música sinfónica y con un tremendo mensaje de esperanza, de paz, de hermandad. Estamos contentos de que ese mensaje se pueda escuchar también en nuestro idioma guaraní", dijo Sánchez Hasse a EFE sobre la pieza.

"Es la primera vez que se traduce a un idioma indígena de Latinoamérica, entonces estamos contentos de ser parte de esa historia", agregó.

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Esta noche, los 70 músicos de la OSIC interpretaron la Novena Sinfonía sin pausa y ante parte del cuerpo diplomático acreditado en el país, incluida la delegación de la Unión Europea (UE), que auspició el concierto.

En una nota de prensa, la UE indicó que la "Háa vy’avete" (Oda a la Alegría en guaraní) fue traducida del original en alemán por el antropólogo Cristóbal Ortiz (+) y por Fernando Robles.

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"De la tragedia de su sordera, Beethoven saca un mensaje maravilloso de paz, de esperanza, de alegría y de optimismo para el mundo a través de esta obra colosal", reiteró el maestro Sánchez Hasse sobre esta pieza que se estrenó en 1824, y que la UE adoptó como uno de sus símbolos en 1985. EFE

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