Temas del día de EFE Internacional del Miércoles, 13 de mayo de 2026 (12:00 GMT)

DESTACADOS

CHINA EEUU

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Pekín - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Pekín para su segunda visita a China, la primera de este mandato, durante la que se verá con su homólogo chino, Xi Jinping, con el foco en comercio y tecnología, Taiwán y la guerra de Irán.

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- El Gobierno chino instó este miércoles a EE.UU. a "detener" el envío de armamento a Taiwán y afirmó estar preparado para "aplastar" cualquier intento de independencia de la isla, a pocas horas de la llegada de Trump a Pekín.

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- Trump hizo este martes una escala técnica en Alaska rumbo a su visita oficial a China, a cuya delegación se sumó a última hora el consejero delegado de la tecnológica Nvidia, Jensen Huang.

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- Se enviará información sobre los lugares elegidos para las reuniones del jueves y viernes en Pekín.

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- Estados Unidos y China concluyeron este miércoles en Seúl unas consultas económicas "constructivas" para avanzar en la resolución de sus tensiones arancelarias, afirmó la agencia de noticias china Xinhua, antes de la cumbre de los mandatarios de ambos países.

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R.UNIDO GOBIERNO

Londres - El rey británico Carlos III expuso este miércoles ante el Parlamento las prioridades legislativas del Gobierno de Keir Starmer para el próximo ejercicio parlamentario, en plena crisis sobre el futuro del líder laborista, presionado para dimitir tras los malos resultados en las elecciones locales y regionales del pasado jueves.

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- Previamente, el ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, visto como posible aspirante al liderazgo del Partido Laborista, mantuvo este miércoles una breve reunión con Starmer

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- Los 11 sindicatos afiliados al Partido Laborista británico emitieron un comunicado en el que afirman que "está claro" que el primer ministro, Keir Starmer, no será líder de la formación cuando se celebren las próximas elecciones generales, previstas para 2029.

IRÁN GUERRA

Teherán - La situación se mantiene atascada en Irán, con la tregua extendida de forma indeterminada pero sin que hasta el momento se vea una solución, y a la espera de la visita del presidente Donald Trump a China, que ha llamado a un fin de las hostilidades.

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- Mientras, Irán tachó de absolutamente infundadas las acusaciones de Kuwait contra cuatro ciudadanos iraníes de infiltrarse en el país árabe para realizar actividades “hostiles” y afirmó que los agentes iraníes entraron a aguas territoriales kiwaitíes por accidente.

- La producción petrolera de la OPEP, golpeada por la guerra de Irán y el bloqueo de Ormuz, continuó cayendo hasta mediar en abril los 18,98 millones de barriles diarios (mbd), casi un 34 % menos que el bombeo de febrero.

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- La demanda mundial de petróleo se reducirá en 2026 en 420.000 barriles diarios respecto a 2025, debido al impacto económico de la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que supone 1,3 millones menos, según las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

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HANTAVIRUS CRUCERO

Ginebra/Bruselas/París - Continúa la monitorización de los diez casos confirmados de hantavirus asociados al brote en el crucero MV Hondius, entre los que se encuentra la ciudadana francesa que dio positivo y que permanece hospitalizada en estado "grave" en cuidados intensivos.

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EEUU ECUADOR

Washington.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comienza una visita oficial de dos días en Washington para cumplir una agenda "de alto nivel" que incluye su intervención en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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PERÚ ELECCIONES

Lima - Sin que el escrutinio haya terminado todavía, Perú empieza a mirar a la segunda vuelta que enfrentará a la derechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez, que deberá hacer campaña mientras se decide si va a juicio por un caso de supuestas declaraciones financieras falsas.

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PREMIOS PRINCESA INVESTIGACIÓN

Oviedo (España).- Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros de la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN, que permite llevar a cabo este proceso de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala, han sido galardonados este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026.

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FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) - El Festival de Cannes celebra una jornada en la que Peter Jackson mantiene un encuentro con el público y en la que Gillian Anderson y Hannah Eibinder inauguran la sección Una cierta mirada con 'Teenage Sex and Death at Camp Miasma'.

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- El equipo de la comedia francesa 'La Vénus électrique', dirigida por Pierre Salvadori, comparte en una rueda de prensa los detalles sobre esta cinta.

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- Los motores toman la playa de la Croisette para celebrar el 25 aniversario de la exitosa franquicia hollywoodiense 'Fast & Furious', con la proyección de la película que inauguró esta saga protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodriguez y el fallecido Paul Walker.

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- Comienzan la Semana de la Crítica y la Quincena de Cineastas, secciones paralelas del Festival de Cannes, con filmes de España y México entre los seleccionados en el primer caso y de Argentina, Chile y Venezuela en el segundo.

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ADEMÁS

EEUU CUBA | La Habana - Las reformas económicas anunciadas por el Gobierno cubano, como la liberalización de los precios minoristas de los combustibles, están topando con la burocracia isleña, la incertidumbre geopolítica y con las sanciones de EE. UU., explican a EFE varios expertos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU INMIGRACIÓN | Tucson (EE.UU.) - Diversas organizaciones de Tucson (Arizona) han creado el programa comunitario 'La Bodega', que lleva alimentos básicos y artículos de higiene hasta los hogares de familias migrantes indocumentadas, algunas de las cuales pasan hambre ante el temor de salir de sus viviendas por miedo a la deportación. (Texto) (Foto)

MATTHEW PERRY | Los Ángeles (EE.UU.) - Un juez de California dictará sentencia contra Erik Fleming, quien se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina en un caso relacionado con la muerte del actor Matthew Perry. (Texto)

ISRAEL PALESTINA | Jerusalén - Mientras Israel se prepara para celebrar este jueves el día de Jerusalén -que conmemora la ocupación de la ciudad vieja y el este de la ciudad en 1967-, las regiones de Cisjordania aledañas a la capital sufren ya los estragos del último plan de ensanchamiento y anexión de territorio palestino: la Gran Jerusalén. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El representante para Gaza de la Junta de Paz de Donald Trump, Nikolay Mladenov, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

América

10:00GMT.- Tucson (EE.UU.).- EEUU INMIGRACIÓN.- Diversas organizaciones de Tucson (Arizona) crearon el programa comunitario 'La Bodega', que lleva alimentos básicos y artículos de higiene hasta los hogares de familias migrantes indocumentadas, algunas de las cuales pasan hambre ante el temor de salir de sus viviendas por miedo a la deportación. (Texto) (Foto)

12:00GMT.- Naciones Unidas.- ONU ELECCIONES.- La diplomática ecuatoriana Maria ‌Fernanda Espinosa, nominada por Antigua y Barbuda para unirse a la carrera por la secretaría general de la ONU, explica a EFE sus propuestas para suceder a António Guterres al frente del organismo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en marzo. (Texto)

13:00GMT.- Nueva York.- EEUU MÚSICA.- El cantante colombiano Andrés Cepeda atiende a EFE antes de ofrecer este miércoles un concierto en el Beacon Theatre de Nueva York en el marco del último mes de su gira internacional 'Bogotá', en la que ha pasado por Europa y América durante casi dos años. (Texto) (Foto)

15:00GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- La Americas Society inaugura esta semana la exposición 'Lilia Carrillo: Ruptures and Premonitions', una retrospectiva dedicada a la pintora mexicana Lilia Carrillo, figura clave de la Generación de la Ruptura, que reúne cerca de una veintena de obras junto a fotografías, cartas y otros materiales de archivo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- La Fiscalía de Ecuador reformula cargos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa, en un caso de presunto lavado de dinero y defraudación tributaria y pide imputar a la esposa y madre de la autoridad municipal.

16:00h.- Washington.- EEUU GOBIERNO.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, comparece en una rueda de prensa sobre un grupo de trabajo para combatir el fraude de fondos públicos. (Texto) (Foto)

17:00GMT.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA PROTESTAS.- Campesinos indígenas aimaras, uno de los principales pueblos originarios de Bolivia, marchan hacia La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras continúan los bloqueos de carreteras y las protestas de sindicatos y otros sectores por demandas laborales y económicas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- EEUU CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, inicia un viaje por el estado de California en el que mantendrá encuentros con sectores tecnológicos y medioambientales para celebrar el 40 aniversario de las relaciones entre el Estado Dorado y Cataluña. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- La secretaria de Energía de México, Luz Elena González, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participan en el foro 'Construyendo oportunidades de crecimiento económico con equidad' en medio de la ralentización económica que vive el país. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- Los secretarios de Economía y Hacienda de México presentan las estrategias financieras y de crecimiento económico en medio de la revisión del T-MEC y el fortalecimiento de la política fiscal e industrial del país para convertirse en la décima economía mexicana y aumentar el contenido nacional de su producción industrial en un contexto de reacomodo de las cadenas regionales de suministro. (Texto) (Foto)

Montevideo.- LATINOAMÉRICA POLÍTICA.- En el marco del 'Encuentro de Mujeres Políticas de América Latina', la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, candidata a la Secretaría General de la ONU, diserta en Uruguay sobre el presente y futuro de la democracia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda por 11 billones de pesos (7.745 millones de dólares). (Texto)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, habla sobre el rumbo de la economía del país sudamericano en Asociación de Dirigentes de Marketing. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.).- MATTHEW PERRY.- Un juez de California dictará sentencia contra Erik Fleming, quien se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina en un caso relacionado con la muerte del actor Matthew Perry. (Texto)

Ciudad de Panamá.- ZONAS FRANCAS CONGRESO.- Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de República Dominicana, Luis Abinader, participan este miércoles en la inauguración oficial del Congreso Mundial de Zonas Francas, una cita en la capital panameña en la que líderes empresariales y políticos analizan el futuro del comercio y la inversión ante los retos actuales en el sector. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- PARAGUAY TURISMO.- El nuevo titular de la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (Senatur), Jacinto Santa María, asumió el cargo con la meta de transformar a su país en un "imán de inversiones" y gran destino para los visitantes internacionales, pese a reconocer que no ofrece atractivos tradicionales como cálidas playas o monumentos arquitectónicos de interés. (Texto) (Foto) (Video)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El Movimiento Estudiantil protesta por la "libertad" en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

10:00GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El equipo de la comedia francesa 'La Vénus électrique', dirigida por Pierre Salvadori, comparte en una rueda de prensa los detalles sobre esta cinta, estrenada la víspera como película inaugural de la edición 79 del Festival de Cannes. (Texto) (Foto)

11:00GMT.- Londres.- R.UNIDO PARLAMENTO.- Apertura del nuevo periodo de sesiones del parlamento británico y exposición del programa legislativo del Gobierno, que será leído por el rey Carlos III. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00GMT.- París.- SALUD ANIMAL.- La Organización Mundial de la Salud Animal (OMSA) publica su informe anual. (Texto)

11:10GMT.- Ciudad del Vaticano.- PAPA LEHENDAKARI.- El papa León XIV recibe durante la Audiencia General al lehendakari (presidente del Gobierno regional del País Vasco), Imanol Pradales. Piazza Papa Pio XII (Texto)

11:30GMT.- París.- FRANCIA ETA.- El Tribunal de Apelación de París se pronuncia sobre una demanda de información a la Audiencia Nacional de Madrid sobre su última euroorden contra el exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera. (Texto)

12:00GMT.- Astaná.- KAZAJISTÁN TURQUÍA.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, realiza una visita oficial a Kazajistán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Londres.- IRÁN GUERRA.- Rueda de prensa (solo presencial) del secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez. Sede de la OMI. Lambeth. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Ginebra.- SALUD INDICADORES.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta el informe sobre estadísticas sanitarias mundial, que recopila indicadores de salud y analiza los avances en cuestiones de salud global. (Texto)

16:00GMT.- Wurzburgo.- ALEMANIA RELIGIÓN.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia un discurso con motivo del 104.º Congreso Católico Alemán en Wurzburgo. (Texto)

21:45GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Los motores toman la playa de la Croisette para celebrar el 25 aniversario de la exitosa franquicia hollywoodiense 'Fast & Furious', con la proyección de la película que inauguró esta saga protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodriguez y el fallecido Paul Walker. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA SARKOZY.- La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París concreta su petición de condena contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy por asociación de malhechores, corrupción, financiación ilegal de la campaña y receptación de fondos públicos libios en la campaña que le llevó al Elíseo en 2007, tras considerar probado que hubo un acuerdo de corrupción con Muamar Gadafi. (Foto) (Texto) (Vídeo)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- El caso de sobornos en el sector energético en el que están implicadas varias figuras cercanas al presidente ucraniano Volodímir Zelenski vuelve a la primera plana de la actualidad con el procesamiento esta semana por blanqueo de dinero de su anterior jefe de gabinete, Andrí Yermak, y del que fuera uno de sus ministros de confianza. (Texto)

Bruselas.- UE TRANSPORTE.- La Comisión Europea presenta un paquete legislativo para impulsar los viajes ferroviarios transfronterizos en la UE.

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informe mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo. (Texto)

Bucarest.- RUMANÍA CUMBRE.- Los líderes de nueve países del Este de Europa, llamados "Los Nueve de Bucarest" o B9 (Rumanía, Polonia, Hungría, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania), se reúnen en Bucarest bajo el lema “Más por la seguridad transatlántica”. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, así como representantes de los países nórdicos (Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega) también fueron invitados a la cumbre. (Texto) (Foto)

Atenas.- GRECIA HUELGA.- Grecia vive este miércoles una huelga de 24 horas del sector público convocado por el principal sindicato de los funcionarios, ADEDY, para exigir aumentos salariales y medidas contra la carestía, además de la reintroducción de dos salarios extra anuales recortados durante la crisis de deuda soberana de 2010-2018. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- OCDE AGRICULTURA.- La OCDE publica un informe sobre tendencias en la evolución de la eficiencia medioambiental de la agricultura en los países miembros. Se recopila información, entre otras cosas, sobre el uso del agua o de fertilizantes. (Texto)

Wurzburgo.- ALEMANIA RELIGIÓN.- 104.º Congreso Católico Alemán en Wurzburgo. (Hasta el día 17)

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Comienzan la Semana de la Crítica y la Quincena de Cineastas, secciones paralelas del Festival de Cannes, con filmes de España y México entre los seleccionados en el primer caso y de Argentina, Chile y Venezuela en el segundo. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL PEREGRINACIÓN.- Miles de fieles participan en la peregrinación de Fátima marcada este año por un llamado a la paz mundial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- ABN AMRO RESULTADOS.- El banco neerlandés ABN Amro presenta sus resultados del primer trimestre.

Bruselas.- PROXIMUS RESULTADOS.- La operadora belga Proximus presenta sus resultados del primer trimestre.

Atenas - GRECIA HUELGA - Miles de personas se manifestaron este miércoles en Grecia en el marco de una huelga del sector público para exigir al Gobierno conservador aumentos salariales y medidas contra la carestía, con denuncias de pérdida de poder adquisitivo pese al reciente superávit fiscal del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- El representante para Gaza de la Junta de Paz de Donald Trump, Nikolay Mladenov, da una rueda de prensa en Jerusalén.

Riad.- A.SAUDÍ PEREGRINACIÓN.- El Gobierno de Arabia Saudí celebra una rueda de prensa para desvelar los preparativos del 'hach', la gran peregrinación anual a La Meca que se prevé que tenga lugar del 25 al 30 de mayo, en medio de un ambiente de tensión marcado por la guerra en Oriente Medio y sus repercusiones en los países árabes del golfo Pérsico.

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA CORRUPCIÓN.- Nueva audiencia en el caso por corrupción contra el comisionado de la Policía de Sudáfrica y otros 16 acusados (13 policías y tres empresarios), en relación a la presunta licitación irregular de un contrato sanitario, valorado en unos 360 ​​millones de rands (unos 18,7 millones de euros). (Texto)

Harare.- ZIMBABUE CORRUPCIÓN.- Audiencia en la que se espera la sentencia sobre el caso del exministro zimbabuense Walter Mzembi, acusado de cargos de corrupción y abuso de poder por valor de dos millones de dólares. (Texto)

Abuya.- NIGERIA CORRUPCIÓN.- Nueva audiencia en un tribunal de Nigeria de la causa abierta por presunto lavado de dinero contra el exministro de Justicia y exfiscal general Abubakar Malami. (Texto)

Adís Abeba.- ÁFRICA FRANCIA.- El presidente de Francia, visita la sede de la Unión Africana (UA) y se reúne con el presidente de la Comisión de la UA, Mahamoud Ali Youssouf. (Texto)

Asia

18:45h.- Pekín.- CHINA EEUU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterriza en Pekín para su segunda visita a China, la primera de este mandato, durante la que se verá con su homólogo chino, Xi Jinping. Aeropuerto Capital de Pekín (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Nueva Delhi.- INDIA MEDIOAMBIENTE.- Nueva Delhi recibe la Cumbre sobre el Calor de la India 2026, la conferencia nacional anual de Climate Trends sobre el estrés térmico.

Shenzhen.- TENCENT RESULTADOS.- La junta directiva del gigante digital chino Tencent, mayor compañía del país asiático por capitalización de mercado, se reúne para aprobar la cuenta de resultados del primer trimestre. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR DERECHOS HUMANOS.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, se reúne con el canciller surcoreano, Cho Hyun, en su visita a Corea del Sur, la primera de un responsable del cargo en 11 años, que también incluye reuniones con el ministro de Unificación, otros funcionarios, activistas y desertores norcoreanos.

Pekín.- CHINA EE.UU..- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Pekín e inicia su visita oficial a China, centrada en la discusión de las relaciones bilaterales, el comercio y la competencia estratégica entre ambas potencias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- NISSAN RESULTADOS.- El fabricante japonés de vehículos Nissan publica sus resultados financieros relativos al año fiscal 2025-26. (Texto)

Tokio.- SOFTBANK RESULTADOS.- El grupo japonés de telecomunicaciones e inversión SoftBank publica sus resultados para el último ejercicio, finalizado en marzo, tras un año marcado por sus compromisos de inversión multimillonarios en OpenAI, el creador de ChatGPT, en pleno auge de las tecnologías de inteligencia artificial que ha generado preocupación por una posible burbuja. (Texto)

Pekín.- ALIBABA RESULTADOS.- El gigante chino del comercio electrónico Alibaba presenta los resultados del cuarto trimestre de su ejercicio fiscal 2025, en un momento marcado por la competencia en el consumo digital, la apuesta por la inteligencia artificial y la reorganización de su negocio tecnológico. (Texto)

Seúl.- CHINA EEUU.- Delegaciones comerciales y económicas de China y Estados Unidos mantendrán negociaciones este miércoles en Seúl, en la víspera de la visita al gigante asiático del presidente estadounidense, Donald Trump.

Nueva Delhi.- INDIA CHILE.- Chile confirmó que el cobre y el litio serán uno de los grandes ejes de la negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) con la India, un pacto que Santiago espera cerrar este año y que Nueva Delhi impulsa para asegurar suministros de largo plazo para su expansión tecnológica y energética, dijo a EFE el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna. (texto) (foto) (vídeo)

Redacción EFE Internacional

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