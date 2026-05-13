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S&P revisa a 'negativas' las perspectivas del rating de México, aunque mantiene la nota en 'BBB'

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S&P Global Ratings ha revisado sus perspectivas para la solvencia de México a 'negativas' por la deuda, el escaso crecimiento económico y la incertidumbre comercial con Estados Unidos, aunque ha mantenido de momento la calificación de las emisiones a largo plazo en moneda extranjera en 'BBB' y las denominadas en pesos en 'BBB+'.

"La perspectiva negativa refleja el riesgo de que la consolidación fiscal sea muy lenta debido, en gran medida, a un bajo crecimiento económico, lo que provocaría un aumento más rápido de lo previsto de los niveles de deuda pública y una mayor carga de intereses", ha razonado la agencia en su informe.

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"Se prevé que se mantenga el importante apoyo fiscal a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), agravando las rigideces fiscales de México. Un empeoramiento inesperado de los estrechos vínculos comerciales y económicos de México con Estados Unidos también podría debilitar la sólida posición exterior del país", ha abundado.

S&P ha destacado que podría recortar el rating mexicano a lo largo de los próximos 24 meses de no contener la deuda, el pago de intereses y los pasivos contingentes, o, si bien, surgen "contratiempos inesperados" en la relación con Estados Unidos y la renegociación del tratado comercial T-MEC entre México, EE.UU. y Canadá.

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Por el contrario, podría restaurarse el 'statu quo' y devolver las perspectivas a 'estables' si se ponen en orden las cuentas públicas y si la inversión privada se fortalece con la consiguiente creación de riqueza.

En cuanto a previsiones, S&P anticipa que el crecimiento real de 2026 cierre en el 1% y que se acelere al 2% en 2027, mientras que para 2028 y 2029 la economía mexicana avanzaría al 2,1% y al 2,2%, respectivamente.

S&P también ha confirmado, de su lado, la calificación a corto plazo de México en 'A-2' y la de transferibilidad y convertibilidad (T&C) en 'A'.

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