Nissan perdió 3.500 millones de dólares en su año fiscal, aunque prevé beneficios en 2026

Tokio, 13 may (EFE).- El fabricante japonés de vehículos Nissan registró unas pérdidas netas de 553.095 millones de yenes (unos 3.500 millones de dólares) en el ejercicio fiscal 2025, cerrado al final de marzo, aunque espera volver a los beneficios en 2026 tras llevar a cabo reformas estructurales.

"El año fiscal 2025 fue un año (...) donde fortalecimos nuestra base y comenzamos a ver un progreso tangible en nuestro desempeño financiero", dijo este miércoles en un comunicado el director ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa, al anunciar los resultados del pasado ejercicio.

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Durante el año fiscal 2025, los ingresos de la compañía con sede en Yokohama se redujeron un 4,9 % interanual, hasta 12 billones de yenes (unos 65.010 millones de euros), y su beneficio operativo cayó un 16,9 %, hasta 58.005 millones de yenes (314 millones de euros).

En el próximo ejercicio, sin embargo, la empresa espera anotarse un beneficio neto de 20.000 millones de yenes (unos 108 millones de euros), además de triplicar su ganancia operativa, hasta 200.000 millones de yenes (1.083 millones de euros), una vez finalizados los costes asociados a su plan de reestructuración, que ha llevado a la firma a anunciar el cierre de siete de sus fábricas y el despido de miles de trabajadores.

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Nissan espera que sus ingresos crezcan un 8,3 % en el ejercicio fiscal de 2026, que finalizará en marzo de 2027, hasta 13 billones de yenes (unos 70.000 millones de euros).

"En el año fiscal 2026, aprovecharemos el impulso mediante una gestión de costes disciplinada y una ejecución de productos más rápida, impulsando así las ventas y la rentabilidad", auguró Espinosa en el comunicado.

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Nissan espera además que la reducción de aranceles estadounidenses y la debilidad del yen, que infla las remesas de las empresas exportadoras japonesas al convertirlas a la moneda local, contribuirán a su retorno a los beneficios.

En cuanto a vehículos, el fabricante vendió 3.151.000 unidades en el ejercicio fiscal de 2025, un 5,8 % menos que en el mismo período del año anterior.

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Las ventas cayeron un 13,5 % en Japón y un 6,3 % en China, aunque en Norteamérica, que incluye Estados Unidos, bajaron solo un 0,9 %.

Para 2026, el fabricante espera vender un 8,7 % más en China y un 7,9 % más en Japón, además de aumentar un 2,2 % sus ventas en Norteamérica y un 7,2 % en Europa, gracias a la introducción de nuevos modelos.

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