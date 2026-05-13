Mar Flores aclara por qué no ha acudido a la presentación del libro de Alejandra Rubio

Día marcado en rojo en el calendario para Alejandra Rubio, que este miércoles 13 de mayo coincidiendo con la salida a la venta de su primer libro 'Si decido arriesgarme', ha presentado su proyecto más íntimo y personal ante la prensa en un multitudinario acto celebrado en La Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid.

A pesar de que se especulaba que en un momento tan especial estaría arropada por sus seres queridos, tan solo Carlo Costanzia ha estado presente en el acto, muy orgulloso y mostrando su apoyo incondicional a su novia en su nueva faceta de escritora.

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Para sorpresa de la propia Alejandra, que se lo ha tomado con humor y ha dedicado un ejemplar a su primo tras saludarlo cariñosamente ante las cámaras, también José María Almoguera ha asistido a la presentación, pero no invitado por ella sino como reportero del programa en el que colabora, 'El tiempo justo'.

Ante la ausencia tanto de su madre Terelu Campos como de su suegra Mar Flores en uno de los momentos más importantes de su vida, la modelo ha aclarado tajante ante las cámaras de Europa Press la razón por la que no ha estado en el acto. "Que yo sepa es para prensa. Gracias, hasta luego" ha expresado muy seria a su salida de su domicilio en la capital, dejando claro que si no ha apoyado a Alejandra es porque creía que nadie de la familia acudiría al tratarse de una presentación para los medios de comunicación.

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Lo que sin embargo no ha querido revelar es si ya ha podido leer 'Si decido arriesgarme' ni qué le ha parecido el debut de su nuera en el mundo de la literatura.