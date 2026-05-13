Los pioneros de la secuenciación rápida de ADN, Premio Princesa de Investigación

Oviedo (España), 13 may (EFE).- Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros de la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN, que permite llevar a cabo este proceso de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala, han sido galardonados este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026.

Klenerman y Balasubramanian, profesores en la Universidad de Cambridge, inventaron juntos la secuenciación de ADN de nueva generación (NGS), y cofundaron a finales del pasado siglo una empresa para que su tecnología estuviese al alcance de todo el mundo, actualmente Solexa-Illumina, a la que se unió también el biofísico Pascal Mayer, cuyos descubrimientos contribuyeron al desarrollo de esta nueva tecnología.

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El método NGS pasa por dividir el ADN en numerosos fragmentos pequeños que se inmovilizan en la superficie de un chip en la que, tras ser amplificados, son descodificados para, posteriormente, ser ensamblados mediante un programa informático capaz de secuenciar miles de millones de fragmentos en paralelo, hasta lograr la secuencia completa.

Esta técnica, que posibilita que la secuenciación del genoma humano pueda hacerse en un solo día con un coste aproximado de mil dólares -para hacerlo en el año 2000 se precisaron diez años y más de mil millones de dólares -, ha permitido importantes avances en el campo de la biomedicina, ya que se utiliza en diagnóstico y atención del cáncer, enfermedades raras e infecciosas o pruebas prenatales, y en el de la biología, ya que permite identificar a miles de organismos.

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También ha sido decisiva en la lucha frente al covid puesto que ha permitido identificar nuevas cepas de coronavirus y otros patógenos y ha posibilitado la creación de múltiples vacunas que se administran en todo el mundo.