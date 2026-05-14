Turista murió en Bolivia al no poder recibir atención médica por protestas, según Gobierno

La Paz, 13 may (EFE).- El Gobierno de Bolivia informó este miércoles del fallecimiento de una turista de Belice en una localidad fronteriza con Perú debido a que no pudo recibir "auxilio médico oportuno" por los bloqueos de rutas que realizan desde hace una semana sindicatos campesinos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

"El Gobierno nacional lamenta profundamente el fallecimiento de la ciudadana de Belice Anna Enns, de 56 años, registrado este miércoles 13 de mayo en la localidad fronteriza de Desaguadero, como consecuencia de los bloqueos de carreteras instalados por sectores afines a (al expresidente) Evo Morales", señaló la Presidencia boliviana en un comunicado de prensa.

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La Presidencia citó informes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y del personal del Centro de Salud de Desaguadero al asegurar que la vida de la mujer fallecida "pudo haber sido salvada", pero que "el cierre total de vías y la presencia de grupos agresivos impidieron el auxilio médico oportuno y el traslado de emergencia".

El Ejecutivo lamentó que este suceso, del que no dio más detalles, "constituye la primera víctima fatal de los bloqueos inhumanos e intransigentes" que, según las autoridades, son "promovidos" por Evo Morales (2006-2019), con "graves consecuencias para la población civil".

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"El Estado boliviano responsabiliza a los promotores de estas medidas de presión por la vulneración del derecho fundamental a la vida. Ninguna protesta puede justificarse cuando se impide el acceso a atención médica y se pone en riesgo la integridad y la vida de ciudadanos bolivianos y extranjeros", indica el comunicado.

El Gobierno también exigió el "levantamiento inmediato" de los cortes de rutas y expresó "su compromiso con la defensa de la vida, la libre circulación y la paz social".

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La federación de campesinos de La Paz, que agrupa a los sindicatos de agricultores aimaras de ese departamento, mantiene desde hace una semana estos bloqueos en las carreteras hacia el interior, Perú y Chile, para exigir la renuncia del presidente Paz.

Una parte de los manifestantes se trasladó a la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde esta jornada realizaron una marcha e instalaron bloqueos callejeros.

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Los campesinos, que buscan "cercar" La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo, con sus protestas, se aliaron con la Central Obrera Boliviana (COB), que desde la semana pasada realiza manifestaciones callejeras por diversas demandas laborales, pero ahora también reclama la dimisión de Paz.

La COB y los sindicatos de campesinos fueron aliados políticos de los Gobiernos de Evo Morales y Luis Arce (2020-2025).

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También un grupo de afines a Morales inició una caminata desde el altiplano hacia La Paz contra las reformas anunciadas por el Gobierno en sectores estratégicos y para sumarse a las protestas de la COB y los campesinos.

Los bloqueos de rutas han comenzado a afectar la provisión de alimentos, medicinas e incluso el oxígeno medicinal para abastecer a los hospitales sobre todo en El Alto y La Paz, según denunciaron las autoridades. EFE

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