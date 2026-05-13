León XIV reza ante el lugar del atentado contra Juan Pablo II

El Papa León XIV ha detenido este miércoles el Papamóvil en el lugar donde Juan Pablo II sufrió un atentado hace 45 años, el 13 de mayo de 1981, en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Durante su recorrido por la plaza, en el marco de su audiencia general de este miércoles, Prevost ha tenido un recuerdo para su predecesor arrodillándose ante la placa de mármol blanco colocada en el lugar exacto donde el Papa polaco fue gravemente herido de bala.

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Por otro lado, en su catequesis, dedicada a Juan Pablo II, León XIV ha reflexionado sobre la constitución dogmática Lumen Gentium, con motivo de la fiesta de la Santísima Virgen María de Fátima, y se ha referido a María como "modelo" a seguir, "icono" del "Misterio" y "Madre de toda la comunidad eclesial".

Además, ha aclarado su papel como cooperadora y no mediadora. "El Concilio nos legó una enseñanza clara sobre el lugar singular reservado a la Virgen María en la obra de la redención. Recordó que Jesucristo es el único Mediador de la salvación y que su Santísima Madre no 'oscurece ni disminuye esta singular mediación de Cristo'. Asimismo, 'la Santísima Virgen, predestinada desde la eternidad a ser Madre de Dios junto con la Encarnación del Verbo divino, cooperó en la obra del Redentor de una manera verdaderamente singular, con obediencia, fe, esperanza y ardiente amor, para la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por lo tanto, en el orden de la gracia, ella es nuestra Madre", ha subrayado.

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Así se ha pronunciado en línea con la nota doctrinal sobre los títulos marianos publicada en noviembre de 2025 por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano en la que desaconsejaba el uso del título "corredentora" para la Virgen María --en lo referido a su "cooperación en la obra de la salvación"-- y ponía freno a algunas expresiones de devoción mariana inapropiadas.