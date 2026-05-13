La coalición de gobierno de Letonia se rompe por la crisis de drones ucranianos desviados

Riga, 13 may (EFE).- El Gobierno de la primera ministra letona, la centrista Evika Siliņa, ha perdido la mayoría parlamentaria, después de que los dos socios de su Nueva Unidad (JV) hayan dado por rota la coalición a raíz de la crisis ocasionada por el impacto de dos drones ucranianos desviados en una infraestructura energética.

Andris Šuvajevs, el copresidente de Progresistas (Pro), hasta ahora uno de los aliados del tripartito, pidió este miércoles la dimisión de la jefa de Gobierno, tras haberse reunido con ella para buscar, sin éxito, una solución.

PUBLICIDAD

"O Evika Siliņa simplemente anuncia su dimisión, tras haber perdido la confianza de la sociedad, o el Saeima (Parlamento) le pone fin a todo esto con una moción de censura", declaró a los medios en Riga.

Šuvajevs, que es el candidato de la formación socialdemócrata de cara a las elecciones legislativas de octubre, aseguró que la primera ministra ha "derrocado a su propio Gobierno" y que ahora el Ejecutivo es "incapaz de actuar".

PUBLICIDAD

Reconoció que Pro, con sólo nueve de un total de cien diputados, carece de la fuerza necesaria para convocar una moción de censura, pero pidió al presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, que se prepare para celebrar consultas con los diferentes partidos de cara al nombramiento de un nuevo primer ministro.

También el otro socio del Gobierno, la Alianza de los Verdes y los Agricultores (ZSS), afirmó que en la práctica el Ejecutivo ha caído, según dijo su líder, Harijs Rokpelnis, en unas declaraciones radiofónicas en las que pidió negociaciones para formar una nueva mayoría parlamentaria.

PUBLICIDAD

Poco después, el partido centroderechista Lista Unida (AS), que con sus 13 diputados se encuentra en la oposición, anunció que iba a comenzar a recoger firmas para convocar la moción de censura y se declaró dispuesto a encabezar un nuevo gobierno, según declaró a la prensa el jefe del grupo parlamentario, Edgars Tavars.

La crisis se desató el fin de semana, cuando dos drones ucranianos, aparentemente bajo el efecto de medidas de guerra electrónica rusa, se desviaron y penetraron en el espacio aéreo de Letonia, donde provocaron una explosión al chocar con un depósito de petróleo vacío en Rezekne, a 60 kilómetros de la frontera con Rusia.

PUBLICIDAD

Siliņa responsabilizó al hasta entonces ministro de Defensa, el socialdemócrata Andris Sprūds, del fracaso a la hora de interceptar los drones, y forzó su dimisión, mientras que Pro denunció que la primera ministra no les había informado de su intención de destituirle y de politizar una cuestión militar, desacreditando con ello a las Fuerzas Armadas.

Está previsto que el presidente letón se reúna con todos los grupos representados en el Saeima este viernes para abordar la actual crisis política. EFE

PUBLICIDAD