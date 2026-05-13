Instagram lanza "Instants", una función para compartir fotos efímeras entre amigos

Nueva York, 13 may (EFE).- La red social Instagram, propiedad de Meta, anunció este miércoles el lanzamiento de "Instants", una nueva función integrada en su aplicación con la que busca impulsar el intercambio de fotos espontáneas y efímeras entre amigos.

La nueva herramienta, disponible globalmente desde hoy (en algunos países como app independiente), permitirá compartir "imágenes informales y sin filtros" que desaparecen una vez son vistas por los contactos seleccionados, dejando de estar disponibles tras 24 horas, indicó Meta en un comunicado.

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Los contactos podrán reaccionar y responder a las instantáneas, y las respuestas se enviarán directamente mediante mensajes privados. Además, "Instants" contará con una aplicación complementaria para facilitar un acceso más rápido a la cámara.

"Queremos que sea más fácil compartir momentos con tus amigos", afirmó la empresa, y agregó que la función está diseñada para publicar contenido "sin presión" y mostrar "la vida tal y como sucede".

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Las instantáneas estarán ubicadas en la esquina inferior derecha de la bandeja de entrada de Instagram y podrán enviarse a los mejores amigos o a seguidores en común.

Los usuarios también podrán añadir texto antes de publicar las imágenes, reaccionar a fotos recibidas o responder directamente mediante mensajes privados.

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La empresa también ha incorporado una opción de "deshacer" que permitirá eliminar una instantánea antes de que sea vista, además de una función para crear recopilaciones de imágenes archivadas y volver a compartirlas posteriormente en las historias de Instagram.

Junto a esta función, Meta, que hoy subía un 2,22 % en Wall Street antes del cierre del parqué, lanzó en algunos países una aplicación independiente de "Instants" para iOS y Android que ofrecerá acceso directo a la cámara y sincronización automática con la cuenta principal de Instagram.

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El lanzamiento llega en un momento en que las redes sociales están intensificando sus esfuerzos por reforzar el llamado contenido efímero, un segmento dominado históricamente por Snapchat y que también ha sido impulsado con éxito en los últimos años por TikTok.

"Instants" incorporará las mismas protecciones de las cuentas para adolescentes, incluidos límites de tiempo compartidos, modo descanso y supervisión parental. EFE

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