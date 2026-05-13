En España se publican casi 1.200 mensajes racistas al día en redes y la mitad se retiran

Madrid, 13 may (EFE).- El estatal Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó 105.911 mensajes racistas y xenófobos en redes sociales durante el primer trimestre del año, con un promedio diario de 1.170 contenidos de odio, de los cuales las plataformas han retirado el 55 %.

La mayoría de los contenidos estaban dirigidos contra las personas del norte de África y musulmanas, según informó el Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que depende el observatorio, en un comunicado.

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Uno de los episodios que ha desencadenado más mensajes de este tipo ha sido la aprobación de la regularización extraordinaria de migrantes por parte del Gobierno, con contenidos que presentan a los migrantes como una amenaza económica, social y de seguridad, dirigidos contra personas musulmanas y latinoamericanas.

Es el fútbol uno de los campos donde más predomina el discurso de odio (el 16 % del total del contenido), según OBERAXE, que ha documentado un crecimiento del 9 % respecto al trimestre anterior.

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Se han registrado ataques dirigidos a figuras individuales, como Lamine Yamal y Vinícius Júnior, que "pretenden orientar una narrativa que refleje tensiones sociales más amplias" y, en este contexto, el fútbol se ha convertido en "un espacio de alta visibilidad mediática para la activación y amplificación de relatos racistas y xenófobos".

El fútbol masculino es reconocido como "un espacio significativo para la expresión de narrativas xenófobas y racistas en redes sociales", con las personas del norte de África como el principal grupo diana (61 %).

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La Copa Africana de Naciones y su retransmisión y las celebraciones de distintas aficiones en ciudades españolas generaron un aumento de mensajes hostiles vinculados al origen racial o étnico de jugadores y seguidores, señala el comunicado.

Durante el primer trimestre del año, las plataformas retiraron el 55 % de los contenidos reportados, 4 puntos porcentuales más que el trimestre anterior, aunque en el pasado mes de marzo esta tasa aumentó hasta el 62 %.

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TikTok es la plataforma con la tasa de retirada más alta (86 %), seguida de X (75 %), Instagram (42 %), Facebook (38 %) y YouTube (16 %).

Un 46 % de los mensajes registrados deshumanizaban o degradaban a las personas a las que iban dirigidos; un 33 % los presentaba como una amenaza para la seguridad y la convivencia y un 11 % incitaba a su expulsión, "contribuyendo a la reproducción de narrativas de exclusión social".

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El lenguaje agresivo explícito está presente en el 94 % de los contenidos detectados, fundamentalmente a través de insultos, amenazas y descalificaciones, lo que para el observatorio evidencia "una creciente normalización de la violencia verbal en las redes sociales". EFE