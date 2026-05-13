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El tenista italiano Lorenzo Musetti será baja en Roland Garros por una lesión muscular en el recto

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El tenista italiano Lorenzo Musetti ha anunciado este miércoles que no participará en el próximo Roland Garros, que arranca el próximo 22 de mayo, a causa de "una lesión en el recto femoral" que se produjo durante su partido de octavos de final ante Casper Ruud y que le requerirá "varias semanas de descanso".

"Tras el partido de ayer, me sometí a exámenes médicos que revelaron una lesión en el recto femoral, que requiere varias semanas de descanso y recuperación. Desafortunadamente, esto significa que no podré competir en Hamburgo y Roland Garros, una noticia que es increíblemente difícil de aceptar", apuntó el tenista transalpino en su cuenta de Instagram.

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Musetti quiso agradecer también el "increíble apoyo" a la afición italiana durante el torneo de Roma. "Es exactamente por eso que, a pesar de no estar al 100%, que elegí pisar la pista y darlo todo en el torneo de casa. Los mantendré informados", concluye el texto. Así, el italiano se suma a las importantes bajas de Carlos Alcaraz y el ex top 10 Jack Draper para el torneo parisino.

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