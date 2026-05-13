El tenista italiano Lorenzo Musetti será baja en Roland Garros por una lesión muscular en el recto

El tenista italiano Lorenzo Musetti ha anunciado este miércoles que no participará en el próximo Roland Garros, que arranca el próximo 22 de mayo, a causa de "una lesión en el recto femoral" que se produjo durante su partido de octavos de final ante Casper Ruud y que le requerirá "varias semanas de descanso".

"Tras el partido de ayer, me sometí a exámenes médicos que revelaron una lesión en el recto femoral, que requiere varias semanas de descanso y recuperación. Desafortunadamente, esto significa que no podré competir en Hamburgo y Roland Garros, una noticia que es increíblemente difícil de aceptar", apuntó el tenista transalpino en su cuenta de Instagram.

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Musetti quiso agradecer también el "increíble apoyo" a la afición italiana durante el torneo de Roma. "Es exactamente por eso que, a pesar de no estar al 100%, que elegí pisar la pista y darlo todo en el torneo de casa. Los mantendré informados", concluye el texto. Así, el italiano se suma a las importantes bajas de Carlos Alcaraz y el ex top 10 Jack Draper para el torneo parisino.