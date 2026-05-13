Clece reconoce a entidades sociales que impulsan la inclusión laboral de colectivos vulnerables con 'La Red Humana'

Clece ha celebrado una nueva edición de 'La Red Humana', un encuentro con el que reconoce la labor de las entidades sociales e instituciones públicas con las que colabora para favorecer la integración laboral de personas procedentes de colectivos vulnerables, como informa la compañía especializada en la prestación de servicios esenciales.

El acto, celebrado en la Caja de Música del Palacio de Cibeles (Madrid), ha reunido a representantes de organizaciones del tercer sector, administraciones públicas y profesionales vinculados a programas de inclusión sociolaboral.

PUBLICIDAD

En el encuentro, se ha puesto en valor el trabajo conjunto que permite facilitar el acceso al empleo a personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o mujeres que han sufrido violencia de género. Además, se han entregado tres reconocimientos a entidades sociales con las que mantiene una estrecha colaboración en la Comunidad de Madrid.

Así, Pinardi Boscosocial ha sido reconocida por lograr el mayor volumen de personas preseleccionadas de colectivos desfavorecidos para optar a un puesto en Clece, con más de 2.500 candidatos intermediados desde 2015.

PUBLICIDAD

"Los resultados que hoy vemos son fruto de muchos años de trabajo conjunto entre entidades sociales y empresas comprometidas con la inclusión. Cuando existe una apuesta real por generar oportunidades, el impacto en la vida de las personas es tangible", ha señalado el coordinador general de la Federación de Plataformas Sociales Pinardi, Javier Doval.

Por su parte, Cruz Roja ha recibido un reconocimiento por sus más de 20 años de colaboración continuada con la compañía en iniciativas de inclusión laboral. "La colaboración entre empresas, administraciones públicas y entidades sociales es fundamental para construir oportunidades y acompañar a las personas hasta lograr una integración real que les permita desarrollar su proyecto de vida con autonomía", ha afirmado el responsable territorial de Inclusión Social, Empleo y Migraciones de Cruz Roja, David de Miguel.

PUBLICIDAD

Mientras, la Asociación Dual ha sido premiada por la creación de Aula Clece, un proyecto formativo orientado a la obtención de certificados de profesionalidad en el ámbito sociosanitario. En palabras de la gerente de la Asociación Dual Madrid, María Padrino: "Llevamos más de 16 años trabajando con empresas en procesos de inserción sociolaboral, y la colaboración diaria con el equipo de Clece para la formación de los candidatos es clave para que ese trabajo se traduzca en oportunidades reales de empleo para mejorar el futuro de las personas".

Además, Clece ha concedido dos menciones especiales a la Asociación Paideia, por su labor de acompañamiento e integración laboral (con una tasa de inserción del 70% en 2025) y a la Fundación Atenea, por impulsar espacios de acceso al empleo mediante ferias laborales y acciones de intermediación.

PUBLICIDAD

"La colaboración con las entidades sociales es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria y para generar oportunidades laborales reales para personas que encuentran mayores barreras de acceso al empleo", ha señalado el presidente Ejecutivo de Clece, Cristóbal Valderas Alvarado.

'La Red Humana' refleja el modelo de gestión social de Clece, basado en la colaboración con entidades sociales y administraciones públicas para promover la igualdad de oportunidades. En 2025, la compañía colaboró con más de 1.200 entidades del tercer sector en toda España, más de 160 en la Comunidad de Madrid, que participaron en procesos de orientación, intermediación y acompañamiento de personas candidatas.

PUBLICIDAD

Cerca de 58.000 personas procedentes de colectivos vulnerables han accedido a un empleo en Clece desde 2014, de las que más de 15.000 corresponden a la Comunidad de Madrid.

Actualmente, la compañía cuenta con una plantilla de más de 90.000 profesionales, de los cuales un 12%, más de 10.700 personas, pertenece a colectivos desfavorecidos. Solo en la Comunidad de Madrid, más de 1.800 personas procedentes de colectivos vulnerables forman parte de la plantilla de Clece.

PUBLICIDAD