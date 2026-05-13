Alejandra Rubio, sus declaraciones en la presentación de su libro. De la ausencia de su madre, a sus planes de futuro

Coincidiendo con la llegada de su primer libro a las librerías españolas, Alejandra Rubio ha presentado su novela 'Si decido arriesgarme' a la prensa en un multitudinario evento celebrado en La Casa del Libro de Madrid en el que, radiante presumiendo de su segundo embarazo y con el apoyo incondicional de Carlo Costanzia, se ha sincerado sobre el momento de tranquilidad que está atravesando, dejando en el aire si volverá a la televisión en un futuro, y sobre la familia que ha formado junto al hijo de Mar Flores.

Visiblemente nerviosa en un principio y cada vez más cómoda, la hija de Terelu Campos ha confesado si está preparada para las críticas en su debut como escritora, y ha aclarado por qué en un día tan especial no ha estado arropada por su madre ni por su suegra.

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"Lo primero, dar las gracias a Carlo. Con muchos nervios, estoy atacada, desde que me he levantado esta mañana me va el corazón a mil. Es un día muy importante para mí, así que la espera se me ha hecho eterna pero ya ha llegado el día" ha comenzado, reconociendo que "para mí era un sueño escribir un libro pero un sueño como muy lejano".

"Vais a encontrar una historia de amor que le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Muy real. Y, nada, no sé cómo decir las cosas para no spoilear el libro pero cuando te das cuenta de que estás en una relación que piensas que es para toda la vida o que es tu persona, pero cuando cambias de ambiente ya no encajas, no funciona, no es lo mismo y aparece otra persona que sí te remueve por así decirlo. Vamos a dejarlo ahí" ha adelantado sobre el argumento de 'Si decido arriesgarme'.

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Lo más difícil del proceso de escribir el libro, como ha comentado, "fue que me quedé embarazada, y el embarazo, dar a luz... Pues es verdad que he tenido más parones de lo normal y por eso han sido casi dos años. Pero bueno, siempre muy acompañada, muy apoyada y eso me ha hecho tener la fuerza de continuar y de acabar este proyecto".

Como ha confesado, "es una ficción, pero cualquier escritor escribe desde sus vivencias y es verdad que reflejo un poco mi personalidad en Carla y en Mika. No solo en mí, sino gente de mi entorno que me han ayudado a inspirarme y a escribir desde un lugar mucho más personal". "He descubierto muchas cosas de mí al escribir la novela, me ha hecho creer más en mí, conocerme más" ha reconocido.

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Respecto a si los protagonistas masculinos, Ulises y Carlos, tienen algo de Carlo, ha querido "dejar claro que esta no es nuestra historia de amor. Está claro que hay cosas de cada uno, porque me he inspirado en la gente que me rodea pero a nivel emocional más que nada. Sí que físico, Ulises tatuado, alto, pues puede dar a Carlo, pero me he centrado más en el plano emocional y en lo que siente cada personaje". "Pues no sé, lo tendréis que leer para averiguarlo" ha añadido con una sonrisa.

Destacando que uno de los mensajes que quiere transmitir es la importancia de dar a las personas una segunda oportunidad, Alejandra ha revelado lo "importante" que es para ella la familia: "La familia de sangre es importante, pero siempre le he dado mucho peso a las personas que yo he elegido que estén en mi vida. Tengo clarísimo que la gente de la que te rodeas es todo, te condiciona la vida para bien o para mal. Y yo estoy súper orgullosa de las personas que me rodean y quería plasmarlo en este libro y dejar muy claro que para mí es muy importante no solo la familia de sangre, sino la que se elige".

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Admitiendo que le encantaría seguir escribiendo porque ahora mismo "estoy en una nube", la nieta de María Teresa Campos se ha sincerado sobre los "prejuicios" que ha sufrido por su debut como escritora. "Hay muchos prejuicios cuando una persona, sobre todo del ámbito televisivo, da un salto al mundo literario. Entonces, que se diga que yo no estoy capacitada o no he escrito esta novela, es algo que contaba con ello desde que me ofrecieron este proyecto, estoy curada de espanto. Poco puedo hacer con los prejuicios de los demás. Yo intento no tenerlos, pero tampoco puedo obligar a nadie a cambiar" ha afirmado.

Lo que no se plantea por el momento es que su novela se lleve al cine o a la pequeña pantalla: "Bueno, por ahora, si Dios quiere, vender muchos libros, que a la gente le guste y luego ya se verá si me dan la oportunidad, pues claro, estaríamos encantadas de hacerlo realidad".

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Además de confirmar que el libro está dedicado a su abuela, María Teresa Campos, ha revelado que "no les he dejado leer el libro a Carlo y a mi madre hasta hace nada. Y sé que ambos se lo han empezado pero no se lo han acabado. Cuando sepa su feedback os contaré. Espero que sea bueno".

Su título, 'Si decido arriesgarme', es importante porque como ha confesado "para mí arriesgarse es todo en mi vida. A mí ser una persona así plana y tal, los que me conocéis un poco, sabéis que no va conmigo. Soy de riesgo siempre. Donde haya riesgo ahí que voy y quería, no sé, creo que es muy importante que esté en el título esta palabra, después de todo lo que cuento aquí".

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De ahí que no haya dudado en mandar un mensaje a sus lectores: "Quiero que piensen que no está mal nada de lo que les pase, todos tenemos un proceso y que todo lo que nos pasa en la vida es por algo. Y que hay que tomar ciertas decisiones que al principio dan un poco de miedo pero que siempre son para mejor".

Centrada en la promoción del libro, Alejandra ha adelantado que "voy a estar en la Feria del Libro de Madrid. Estoy temblando. Bueno, he ido toda mi vida con mi padre, entonces estar este año es increíble. La primera parada es esa. Si alguien viene con mi libro a que yo se lo firme, es que voy a estar encantadísima. Ahora mismo esto es todo en mi vida y estoy super orgullosa de este proyecto. Entonces, vivirlo y que la gente venga a que le firme el libro pues... También tengo muchas pesadillas tengo que decir... Digo, a ver si no va a venir nadie. No sé, las cosas que uno piensa pero ojalá que vaya bien".

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Lo que sin embargo no le quita el sueño son las críticas que recibirá en su debut como escritora: "Hombre, de los que no se lo han leído... De los que lo han leído no le voy a dar ninguna importancia. Al final, bueno, que me critique alguien que sepa de esto, pues es otra cosa, como bien dices. Pero lo escucharé encantada, ¿no? Siempre estoy abierta a mejorar. Es mi primera novela, habrá muchísimas cosas que puedo mejorar y, sobre todo, si lo critica alguien de forma constructiva de este mundillo literario, pues escucharé encantadísima, que eso es lo que tengo que hacer".

Una presentación en la que ha llamado mucho la atención la ausencia de su suegra Mar Flores, y sobre todo la de su madre Terelu Campos. Como ha dejado claro, "mi familia me apoya donde me tiene que apoyar y no necesito exponerlo públicamente para hacer ver absolutamente nada. Ellos me apoyan, me quieren en casa, que es donde tiene que ser.

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En cuanto a su futuro más inmediato, ¿se plantea volver a la televisión tras su comentadísima retirada el pasado mes de marzo? Como ha reconocido "no lo sé, no lo sé. Este es mi plan A ahora mismo, entonces nunca digas nunca. No sé si dentro de dos días voy a estar o si hoy voy a estar puntualmente... De repente digo, me apetece ir a este sitio, pues voy. No sé no me he planteado todavía la vuelta como tal".

"Estoy tranquila, ya sabéis que he pasado pues por una etapa un poco más complicada entonces ahora mismo no están mis planes volver. ¿Qué vuelvo mañana? Volveré, no me voy a cerrar a nada. Ahora mismo super focus en esto" ha concluido.

Arropada por Carlo Costanzia, con el que ha protagonizado un cariñoso beso ante las cámaras, Alejandra ha revelado tras la presentación que está llevando su segundo embarazo "muy bien, muy bien", afirmando entre risas que por el momento no han decidido el nombre de su primera hija: "No. Todavía no" ha zanjado tras desvelar en ¡Hola! que no se llamará Teresa como su madre y su abuela.