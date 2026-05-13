AEPap reivindica la pediatría de Atención Primaria como un derecho para todas las familias

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha reivindicado la pediatría de Atención Primaria como un derecho para todas las familias que no debe depender del nivel de renta o del lugar de residencia.

Sin embargo, en España ninguna Comunidad Autónoma garantiza al 100% que la infancia sea atendida en los centros de salud por estos profesionales, denuncian en el marco del Día Internacional de las Familias, que se celebra el 15 de mayo.

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"Todas las familias deberían tener derecho a contar con un pediatra de Atención Primaria en su centro de salud. Es el profesional más preparado en salud infantil y del adolescente, y el que mejor atención puede proporcionar a todos. Reconocer esto es esencial para hacer efectivo el derecho de los menores a 'crecer y desarrollarse en buena salud'", afirma Pedro Gorrotxategi, presidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

Por ello, AEPap se suma al lema elegido este año por Naciones Unidas: 'Las familias, las desigualdades y el bienestar infantil'. La temática de este año pone de relieve cómo el aumento de las desigualdades configura la vida familiar e influye en el futuro de los niños y niñas. Ante esta amenaza, la ONU aboga por una mayor inversión en políticas orientadas a la familia para reducir las disparidades y apoyar "un desarrollo saludable de las niñas y los niños".

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"Las familias con hijos e hijas menores a cargo confían de manera mayoritaria en los pediatras de Atención Primaria y prefieren que sus hijos e hijas sean atendidos por estos profesionales cuando tienen que acudir a los centros de salud", explica el doctor Gorrotxategi.

"Así quedó demostrado en 2018, cuando las sociedades de Pediatría de AP recogimos más de 215.000 firmas en centros de salud en defensa del modelo pediátrico de Atención Primaria, y así se pone de manifiesto cada vez que en algún municipio o en algún barrio se quedan sin pediatras en el centro de salud, algo que ha afectado, en mayor o menor medida a todas las CCAA", añade.

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Como alerta Naciones Unidas, uno de los principales riesgos para el bienestar infantil son las desigualdades que afectan a las familias. En este sentido, AEPap considera que sólo si se establece que todas las familias con niños y niñas tienen derecho a ser atendidas por los profesionales expertos en salud infantil se podrá combatir este riesgo.

"(...) Cuando la atención pediátrica en el primer nivel de asistencia no está garantizada, sólo las familias con más recursos económicos llevan a sus hijos e hijas a consultas privadas de pediatría de Atención Primaria, como ocurre en países con otros modelos de atención sanitaria, y los hijos de familias con menor poder adquisitivo, o los que no tienen cerca estos recursos, como quienes viven en zonas rurales, no tienen acceso", subraya el presidente de AEPap.

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