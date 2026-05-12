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Waymo retirará de circulación unos 3.800 vehículos en EEUU por riesgos de seguridad

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Austin (EE.UU.), 12 may (EFE).- Waymo, la empresa de vehículos autónomos de Alphabet (matriz de Google), retirará de circulación a unos 4.800 vehículos autónomos en Estados Unidos por riesgos de seguridad.

La tecnológica, con sede en California, explicó este martes que decidió retirar estos robotaxis después de identificar un fallo en el sistema de manejo autónomo que ha causado que los vehículos alcancen altas velocidades en vías cuando están inundadas.

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En una carta publicada por la Administración Nacional de Seguridad Vial, Waymo detalla que este fallo en el software de los vehículos podría causar que perdiera el control, "aumentando el riesgo de un accidente".

La decisión de retirar estos carros de circulación llega después de que varios reportes de coches de Waymo entrando en vías que estaban inundadas en San Antonio y Austin, en Texas, y quedándose parados en ellas.

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En un comunicado a medios especializados, la empresa indicó que está trabajando en "medidas adicionales de seguridad de software" y ha limitado las zonas donde operan sus robotaxis durante condiciones meteorológicas extremas, para que eviten “áreas donde podrían producirse inundaciones repentinas” en periodos de lluvias intensas.

Los vehículos de Waymo, que comenzaron a operar en varias ciudades de EE.UU. como taxis comerciales en 2020, han sido investigados por los reguladores federales en varias ocasiones por incidentes de tráfico.

En enero, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras abrió una pesquisa contra la empresa después de que uno de sus vehículos autónomos atropellara a un niño cerca de una escuela primaria en el sur de California la semana pasada, causándole heridas leves. EFE

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